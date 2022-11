Apple může sledovat každý váš krok v App Store

Pokud vás štve sledování vaší aktivity technologickými společnostmi, máme pro vás špatnou zprávu. Apple v tomto směru totiž není dle všeho tak úplně jiný, byť se tak poměrně zdařile tváří. Sám totiž své uživatele alespoň podle zjištění bezpečnostních expertů vystupujících na Twitteru pod přezdívkou „Mysk“ v App Store sleduje a to poměrně intenzivně. Proč tomu tak je nicméně není tak úplně jasné.

Vývojářům se podařilo zjistit při hlubšího pohledu na funkčnost App Store to, že tento obchod s aplikacemi shromažďuje o uživatelích podrobnosti v čele s informacemi o tom, kam klikli a tak podobně, přičemž vše odesílá v reálném čase společnosti Apple. Toto sledování má probíhat konkrétně od května 2021, kdy vyšel iOS 14.6 – tedy pouhý měsíc poté, co v iOS 14.5 dorazila funkce App Tracking Trancparency, která má uživatelům lépe ukázat, jaké aplikace je sledují.

🧵

1/5

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022