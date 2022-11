EU možná brzy přinutí Apple povolit na iPhony instalovat snadno aplikace mimo App Store

Zdá se, že Evropská unie bude do budoucna mluvit do podnikání Applu a dalších technologických gigantů mnohem víc než tomu bylo doposud. Po nedávném schválení nasazení jednotného nabíjecího portu u elektroniky, kterým de facto zařídila usmrcení Lightningu, se totiž rýsuje další a nutno podotknout, že vskutku zásadní nařízení, které má potenciál výrazně změnit dosavadní vnímání iPhonů jako takových. Řeč je konkrétně o možnosti instalovat si jednoduše aplikace do iPhonu i mimo App Store. A když říkáme jednoduše, myslíme tím de facto tak, jak tomu je nyní při stahování aplikací z App Store.

Že je možnost přinucení Applu otevřít iPhone aplikacím pocházejícím mimo App Store připustil před pár hodinami dlouholetý politik EU Gerard De Graff, se slovy, že pokud máte iPhone, zkrátka byste měli mít možnost stahovat aplikace i odjinud, než jen z App Store. Řešením může být změna zákona o digitálních trzích, která by mohla přinést právě nařízení otevření iPhonů aplikacím odjinud. Zda se tak stane či nikoliv se nicméně ještě bude rozhodovat s tím, že jasno by mělo být na jaře příštího roku. Zákon o digitálních trzích má být totiž společnosti rozdělovat podle jejich velikosti, působení a další řady faktorů do několika skupin, přičemž pro každou skupinu budou platit trochu jiné podmínky. Záležet tedy bude na tom, do jaké skupiny se Apple dostane, jelikož to u něj ve výsledku rozhodne, zda bude či nebude muset iPhony otevřít.

Ačkoliv může kdekdo namítat, že je třeba iPhony pro aplikace mimo App Store otevřít a konečně tak jablíčkáře přestat omezovat požadavky Applu na aplikaci v App Store, je třeba si uvědomit, že otevření by znamenalo ve výsledku konec iPhonů, jak je známe nyní. Jejich vysoká bezpečnost totiž pramení primárně právě ze schopnosti Applu určitým způsobem kontrolovat, co na nich vlastně běží a právě o tuto možnost by nyní rázem přišel. iPhony by se tím pádem minimálně z hlediska rizikovosti aplikací dostaly na úroveň Androidů, což by pro mnohé jejich majitele rozhodně dobrá zpráva nebyla – tím spíš, když valná většina z nich stojí o uzavřený, avšak taky bezpečný App Store. Zatím však nemá cenu předbíhat ohledně toho, jak se celá situace vyvrbí.