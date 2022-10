EU definitivně schválila usmrcení Lightningu

Definitivně odklepnuto. Tak přesně takto by se dalo v krátkosti shrnout dnešní formální schválení společné směrnice Evropského parlamentu o nabíječkách, čímž EU de facto dokončila legislativní postup potřebný k nařízení standardizace portu. Jinými slovy, už neexistuje žádná šance, že by Apple produkty, ale i produkty jiných společností, mohly mít po podzimu 2024 jiný port než USB-C, bude-li jeho nasazení jejich tělo jen trochu umožňovat.

V tiskové zprávě, kterou EU vydala právě kvůli formálnímu dokončení celého procesu, informuje o celé řadě detailů, které některým uživatelům nemusely být doposud tak úplně jasné. Černé na bílém je nyní podloženo například to, že elektronika s jinými porty prodávaná před podzimem 2024 může zůstat v prodeji i nadále, jelikož se na ní nařízení nevztahuje. Pokud by však byla jakkoliv aktualizovaná, rázem se na ní bude už povinnost používat USB-C port vztahovat. EU dále usiluje o sjednocení bezdrátových nabíjecích standardů, což by mohlo do budoucna znamenat například konec magnetických docků pro Apple Watch, nebo třeba o možnost vybrat si při nákupu z telefonů s nabíjecím příslušenstvím a bez něj. Vtípky o tom, že z balení iPhonů zmizí po nabíjecích adaptérech taktéž nabíjecí kabely se tedy možná stanou realitou.

Co se týče přesného data, kdy vejde nařízení o jednotném portu v platnost, to zatím k dispozici není. Vše totiž závisí na tom, jak rychle se směrnice objeví ve věstníku Evropské unie, přičemž od zveřejnění vstoupí v platnost po 20 dnech. V účinnost pak vstoupí nařízení přesně 24 měsíců poté, co vstoupí směrnice v platnost. Pravděpodobně se tedy bavíme zhruba o polovině listopadu 2024, po které už bude Ligtning u nových produktů oficiálně zakázán. Zdá se však, že neformálně se s ním Apple rozloučí mnohem dřív – pravděpodobně pak už během příštího roku.