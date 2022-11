Apple opět zvyšuje svou závislost na Samsungu, tentokrát je v tom však nevinně

Není žádným tajemstvím, že se Apple dlouhodobě snaží co nejvíce osamostatnit od výrobců třetích stran a komponenty si buď vyrábět sám, nebo se spoléhat na menší počet výrobců. Někdy však zasáhne vyšší moc a tyto plány se mu zhroutí jako domeček z karet, o čemž se ostatně přesvědčil i nyní u paměťových čipů pro své iPhony.

Apple dlouhodobě odebírá paměťové čipy pro iPhony od společnosti Yangtze Memory Technologies se sídlem v Číně. Háček je však v tom, že se tato společnost dostala s dalšími 30 čínskými společnostmi minulý měsíc na seznam neověřených společností a velmi brzy budou pravděpodobně „zapsány“ na černou listinu společností, se kterými nebudou moci americké subjekty spolupracovat. A právě to je pro Apple velký problém, protože je na Yangtze do jisté míry závislý. Podle dostupných informací proto začal intenzivně jedna o dodávky paměťových čipů se Samsungem, od kterého se sice snaží dlouhodobě odvracet, ale vzhledem k tomu, že na něj americké sankce nedosáhnou se jeví jako víceméně jediná možnost. Mnohaletá snaha o odtržení se od největšího soka na poli mobilních zařízení se tedy Applu opět vzdaluje a je otázkou, zda se tato situace ještě vůbec může vrátit do normálu. Vždyť vztahy mezi USA a Čínou jsou již velmi dlouho extrémně turbulentní a jakékoliv partnerství mezi čínskými a americkými podniky je třeba brát s trochou nadsázky jen jako jakési pokusy o spolupráci. Jelikož se však pro běžné uživatele absolutně nic nezmění, lze změnu dodavatele paměťových čipů do jisté míry odignorovat.