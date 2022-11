5 věcí, ve kterých je iPhone oproti Androidu pozadu

Válka mezi uživateli iPhonů a telefonů s Androidem trvá již opravdu mnoho let a ve skutečnosti nikdy neskončí. Důvod je jednoduchý – jak jablečné telefony, tak Androidy totiž mají své výhody a nevýhody. Zatímco tedy iPhone může být v jednom ohledu dobrý, tak ve druhém zase ztrácí, a naprosto stejně to platí i u naopak. Pojďme se společně v tomto článku zaměřit na 5 věcí, ve kterých je iPhone oproti Androidu zkrátka pozadu a Apple by se na ně měl v následujících letech rozhodně zaměřit. Mohlo by vás zajímat 5 věcí a funkcí z iPhone 14 Pro (Max), se kterými přišel jako první Android iPhone 14 / Pro Pavel Jelič 9. 10. 2022

Výřezy v displeji Již po dobu několika let mají iPhony v horní části obrazovky výřez, respektive pilulku v podobě Dynamic Island u iPhonu 14 Pro (Max). Apple se samozřejmě postupně snaží výřezů zbavovat, pokud se ale podíváme na konkurenci, tak zjistíme, že se u ní nachází většinou už jen malý průstřel, u některých vrcholných modelů už je pak dokonce přední fotoaparát schovaný pod displejem. V tomto ohledu by tedy Apple mohl zapracovat, byť je samozřejmě důležité zmínit, že iPhony disponují Face ID, se kterým si Androidy nemusí dělat hlavu. I tak je ale Apple největší technologický gigant, který by měl přijít s revolučním řešením. Fotogalerie iPhone vyrezy 4 iPhone vyrezy 1 iPhone vyrezy 2 iPhone vyrezy 3 Vstoupit do galerie

USB-C O tom, že měl iPhone s konektorem USB-C přijít již před několika lety, se asi ani nemá cenu bavit. Apple u svých jablečných telefonů využívá stařičký konektor Lightning již od iPhonu 5, který vyšel v roce 2012, samotný standard USB 2.0., který využívá, je pak dokonce z roku 2000. Je důležité zmínit, že Apple započal přechod na USB-C již delší dobu nazpátek, ostatně veškeré Macy i iPady ním již disponují. Je ale logické, že se Apple snaží Lightning využívat co nejdéle, a to z důvodu poskytování certifikace Made for iPhone, za kterou výrobci platí nemalé peníze. Dočkat bychom se USB-C měli naštěstí již s příchodem iPhonů 15 (Pro) v příštím roce. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, ve kterých je USB-C lepší než Lightning iPhone Pavel Jelič 14. 6. 2022

Reverzní bezdrátové nabíjení Klasické bezdrátové nabíjení nabízí iPhone již od modelu 8 (Plus), respektive X. Od té doby se mnohokrát mluvilo o tom, že by měl Apple u svých jablečných telefonů přijít s bezdrátovým nabíjením, které telefony s Androidem hojně využívají již dlouhou dobu. Díky reverznímu bezdrátovému nabíjení bychom totiž byli schopni prostřednictvím našeho iPhonu nabít třeba Apple Watch, AirPody či jiné příslušenství, což se v některých krizových situacích zkrátka může hodit. V poslední době už se však o této funkci vůbec nemluví a otázkou zůstává, zdali vůbec se jí někdy u iPhonů dočkáme. Zdroj: Reddit

Multitasking Aktuálně největší iPhony v podobě modelů s označením Pro Max disponují obrazovkou o úhlopříčce 6.7″. V současné době už se nejedná o nic extra zvláštního, ještě před pár lety už by však zařízení s takovou úhlopříčkou bylo zařazeno mezi tablety. Pracovní plocha iPhonů Pro Max je tedy rozhodně obrovská, ve skutečnosti ji ale uživatel prakticky nemá jak pořádně využít. Na iPhonech totiž chybí prakticky jakákoliv forma multitaskingu, tedy až na pár světlých výjimek, například v případě funkce Obraz v obraze. Rozhodně by bylo fajn, kdybychom si například na největších modelech mohli rozdělit obrazovku na dvě poloviny, popřípadě kdybychom mohli pracovat s okny. Mohlo by vás zajímat Podívejte se, jak vypadá nový multitasking z iPadOS 16 v praxi Bleskovky Pavel Jelič 9. 6. 2022