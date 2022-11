iPhone 14 Plus je průšvih. Od prosince už se pro něj nebude skoro vyrábět tento klíčový díl

Ještě před pár měsíci se o tehdy ještě chystaných iPhonech 14 Plus hovořilo jako o takřka 100% prodejních hitech, které by měly Applu pomoci v překonání rekordů v prodejích iPhonů. Prakticky okamžitě po jejich oznámení se však ukázalo, že tomu tak v žádném případě nebude. Novinka totiž uživatele absolutně nezaujala a nedaří se jí to ani nyní.

Že je iPhone 14 Plus stále velký prodejní průšvih potvrdil před pár hodinami jeden z předních analytiků sledujících dění okolo Applu, Ross Young. Ten se nechal konkrétně slyšet, že poptávka po těchto modelech je natolik mizerná, že v prosinci takřka skončí výroba displejů pro ně. Apple jich má totiž u svých dodavatelů již vyrobených natolik, že by měly stačit pokrýt poptávku na několik dlouhých měsíců dopředu, ne-li navždy. I s ohledem na tuto skutečnost je proto velkou otázkou, jak se kalifornský gigant k budoucnosti této novinky postaví, jelikož pro něj nebude dávat prodejně ani z hlediska vývoje absolutně smysl.

Poměrně zajímavé je, že zatímco iPhone 14 Plus prodejně těžce zaostává, iPhony 14 Pro a 14 Pro Max jsou naprostými prodejními trháky, které překonávají i prodeje loňských iPhonů 13 Pro (Max). Už v souvislosti s nimi se přitom hovořilo o tom, že se jedná o prodejní hitovky, které překonávají předešlé generace. Díky navýšení jejich ceny na celé řadě trhů navíc průměrná prodejní cena roste, což je pro Apple nakonec to nejhlavnější. Zajímavější informace se nicméně dozvíme nejdříve po Vánocích, které jsou každoročně pro Apple klíčové.