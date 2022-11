Apple udělá z iPhonů ještě více americké telefony

Ačkoliv je Apple americká firma a na jeho produktech naleznete nápis „Designed in California“, pravdou je, že naprostou většinu hardwaru odebírá z Číny a dalších asijských zemí. S tím by však rád dle všeho do budoucna alespoň částečně skoncoval a minimálně z iPhonů vytvořil „američtější“ telefony než tomu je nyní. Tento záměr oznámil konkrétně jeho šéf Tim Cook na jeho cestách po Evropě.

Že má Apple vizi začít si v USA a potažmo i v Evropě vyrábět větší množství komponentů pro své produkty než je tomu nyní se šušká již pěkných pár let. Až nyní se však Cook nechal poprvé otevřeně slyšet, že v roce 2024 spustí Apple v americké Arizoně závod na výrobu čipů, které budou určeny dle všeho pro iPhony, přičemž jakmile to situace dovolí, chce spustit i výrobu v Evropě. Ačkoliv už Cook více detailů neprozradil, z dřívějška víme, že v Arizoně staví jednu ze svých fabrik společnost TSMC, která Applu vyrábí čipy řady A a M, přičemž hotovo má být údajně právě v roce 2024 s tím, že tato fabrika má být schopná vyrábět 4nm čipy. Je tedy vcelku pravděpodobné, že Cook hovořil právě o této fabrice, jelikož jejího provozovatele bere do jisté míry jako „svého“, protože s ním spolupracuje dlouhé roky a je prakticky vyloučeno, že se tato věc jakkoliv změní.

USA by však mohly být pro výrobce komponentů pro Apple produkty do budoucna ještě lákavější místo, jelikož Bidenova administrativa připravuje celou řadu pobídek, která má právě zahraniční společnosti do země přilákat. Na to TSMC údajně slyší a kromě jedné rozestavěné fabriky má v současnosti přemýšlet nad zahájením výstavby druhé, tentokrát určené konkrétně pro 3nm čipy. Posměšky na adresu Applu za to, že jeho americké telefony jsou ve skutečnosti spíš čínské tedy možná v dohledné době alespoň částečně utichnou.