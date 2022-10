Apple nás zřejmě vodí za nos. Čip A16 Bionic nevznikl 4nm výrobním procesem, ale 5nm

Zatímco iPhone 14 (Plus) dostal loňský čip A15 Bionic, tak vlajková loď v podobě iPhonu 14 Pro (Max) nabízí vrcholný čip A16 Bionic, tedy to nejlepší, co Apple aktuálně nabízí. Je to vůbec poprvé v historii, co se Apple rozhodl udělat mezi čipy pro základní a Pro variantu takový rozdíl – doposud měla vždy kompletní generace čip totožný. Ve skutečnosti ale tohle rozhodnutí dává smysl, jelikož rozdíly mezi oběma variantami byly v posledních letech opravdu minimální a Apple jednoduše potřebuje zákazníky nalákat na to nejlepší, co je k dispozici, aby více vydělal.

Zpět ale k čipu A16 Bionic, o kterém je tento článek. Když jej kalifornský gigant představil, tak v rámci specifikací uvedl, že byl pro jeho výrobu využit nejmodernější 4nm výrobní proces, s čímž jsme všichni tak nějak počítali. Nyní se však ukázalo, že je čip A16 Bionic z velké části totožný s čipem A15 Bionic, a dokonce má být vyroben 5nm výrobním procesem. Konkrétně totiž byla pro výrobu čipu A16 Bionic využita technologie s názvem N4 od TSMC, která však nevyužívá 4nm výrobní proces, a podle výrobce se přesně jedná pouze o vylepšenou verzi technologie N5, kterou TSMC řadí do rodiny 5nm výrobního procesu. Rozhodně se tedy nejedná o bůhvíjakou revoluci a spíše by se tak čipu A16 Bionic hodilo označení A15+ Bionic.

I co se týče počtu jader, tak nedošlo k žádným změnám – jak A15 Bionic, tak A16 Bionic nabízí dvě výkonnostní jádra CPU, čtyři úsporná jádra CPU, pět jader GPU a šestnáct jader Neural Engine. U A16 Bionic došlo akorát k navýšení počtu tranzistorů, a to z 15 miliard na 16 miliard, což je však o mnoho menší rozdíl, než při porovnání dvou generací čipů z předchozích let. Architektura CPU, GPU a Neural Engine je tedy údajně u obou nejnovějších čipů stejná, byť v případě GPU lze pozorovat nárůst výkonu až o 19 %. Největší změnou je tak pouze využití nového typu pamětí s označením LPDDR5, které nahradily paměti LPDDR4X. To, že jsou čipy A15 Bionic a A16 Bionic prakticky zcela totožné potvrzuje jen fakt, že zbrusu nové funkce v podobě akčního režimu, filmařského režimu ve 4K či Photonic Engine nejsou exkluzivní pro modely Pro, ale najdete je i u těch klasických.