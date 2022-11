5 tipů pro přizpůsobení chování klávesnice na vašem Macu

Náhrady textu

Existují určitá slova, fráze či informace, které na Macu píšeme velmi často a opakovaně. Konkrétně se může jednat třeba o kontaktní informace v podobě e-mailu či telefonního čísla, ale také samozřejmě o cokoliv jiné. Věděli jste o tom, že si v Macu můžete nastavit tzv. náhrady textu, které mohou psaní těchto věcí zjednodušit? Osobně mám například nastaveno, že po napsání dvou zavináčů, tj. „@@“ dojde k automatickému přepsání na můj e-mail, tedy pavel.jelic@letemsvetemapplem.eu, a to samé s telefonním číslem. Pro nastavení náhrady textu přejděte do  → Nastavení systému… → Klávesnice, kde stiskněte tlačítko Náhrady textu… Zde už jen klepněte na tlačítko + a do řádku Nahradit napište to, co má vyvolat nahrazení, do řádku Nahradit textem pak to, čím se má nahrazovat. Nakonec stiskněte Přidat, a poté Hotovo.