Oficiální armádní aplikace USA pro iOS využívala ruský kód, roky o tom nikdo nevěděl

Vzhledem k současné situaci ve světě se řeší původ snad všeho mnohem víc než kdykoliv dřív. Právě to pak s sebou přináší leckdy naprosto nečekaná odhalení, která lze označit do jisté míry za šokující. To se ostatně povedlo i nyní agentuře Reuters, která zjistila, že oficiální aplikace americké armády pro iPhony využívala donedávna ruský kód s tím, že o něm nikdo nevěděl.

V technologickém světě je běžnou praxí, že při vývoji softwarů využívají vývojáři kromě vlastních částí kódu i již předchystané části z dílny třetích stran, aby si svou práci usnadnili, jelikož díky tomu nemusí řešit například určité funkce pro danou aplikaci. Háček je však v tom, že takto přebraný kód může teoreticky dělat i něco jiného než to, o co vývojáři stojí. V minulosti jsme ostatně byli již několikrát svědky toho, že aplikace využívající právě kód třetí strany například sbíraly uživatelská data a ta tajně odesílala tvůrci kódu, což však bylo tak dobře skryto, že si toho vývojáři neměli na první pohled vůbec šanci všimnout. Právě převzetí části kódu pro oficiální aplikaci americké armády tedy nelze označit jinak než jako hazard, byť je jedním dechem třeba dodat, že se jednak nepotvrdilo, že by kód cokoliv sbíral a jednak armáda vůbec nevěděla, že se jedná o kód pocházející z Ruska. Firma, která jej nabízí, se totiž tváří jako americká, byť po důkladné kontrole lze zjistit, že ve skutečností sídlí v Novosibirsku.

Americká armáda navíc není ani zdaleka jediná, kdo ruský kód do své aplikace nevědomky nasadil. Podle dostupných informací jej totiž v současnosti využívá na 8000 aplikací s tím, že mezi nimi naleznete třeba i sedm aplikací amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, což je hlavní agentura USA pro boj s velkými zdravotními hrozbami. Američanům tedy nyní nezbývá nic jiného než doufat, že firma, která jim kód poskytla, skutečně neshromažďovala nic, co by šlo následně proti nim použít, jelikož by se bezesporu jednalo o skandál nedozírných rozměrů.