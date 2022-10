Apple couvnul. V ruském App Store obnovil dvě klíčové aplikace

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že z ruského App Store zmizely pro Rusy dvě klíčové aplikace, které jimi byly hojně využívány a které tedy do jisté míry potřebují ke spokojenému používání iPhonů. Řeč je konkrétně o Mail.ru, ale hlavně pak sociální sítí VKontakte, která v Rusku frčí podobně jako třeba Facebook, Instagram či TikTok (samozřejmě v době, kdy ještě tyto služby s výjimkou TikToku na území Ruska fungovaly). Nyní je však již situace opět jiná, jelikož se Apple rozhodl obě aplikace do App Store vrátit.

Apple odstranil aplikace ze svého obchodu kvůli tomu, že jejich vlastníci byli sankciováni Velkou Británií, přičemž mezi sankcemi se objevila právě i nutnost stažení aplikací z App Store. Sankce se sice od chvíle stažení aplikací nezměnily, Apple však nyní přesto rozhodl o tom, že je čas vše vrátit do starých kolejí. Proč tomu tak je sice v tuto chvíli není absolutně jasné, jako nejpravděpodobnější varianta se však jeví to, že chtěl “jen” Apple umožnit ruským aktivistům bez problému komunikovat se světem a právě návrat těchto aplikací se mu jevil jako nejmenší zlo. Nikoho tak asi nepřekvapí, že se nyní kalifornský gigant na mnoha frontách tvrdě lynčován, jelikož je pro mnoho lidí návrat takto důležitých aplikací do ruského App Store naprosto nemyslitelný. A jaký názor máte na celou záležitost vy?