Apple míří za sledování každého vašeho kroku v App Store před soud

Tajnůstkářství Applu se opět nevyplácí. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat situace kolem kalifornského giganta vzniklá kvůli zprvu zdánlivě nevinným informacím ohledně sledování činnosti uživatelů v App Store, na které upozornili dva bezpečnostní výzkumníci. Této zprávy se totiž záhy chytili američtí jablíčkáři, kteří na Apple u soudu zaútočili kvůli tomu, že porušuje jejich soukromí.

Apple se vždy chlubil tím, že jeho hardwary i softwarové služby jsou velmi soukromé a uživatelé se tedy nemusí bát toho, že by byli při jejich používání sledováni. Bezpečnostním expertům se však podařilo odhalit, že při procházení App Store zaznamenává Apple každý krok uživatele s tím, že ten následně posílá Applu. Jinak tomu pak nemá být i v některých nativních aplikacích, které taktéž údajně sbírají data o činnosti uživatelů v nich a posílají je do Applu. Pravdou sice je, že by mělo minimálně u něj zůstat vše naprosto anonymní, nicméně už jen to, že sledování probíhá i navzdory neudělenému souhlasu pro sběr analytických dat, je samo o sobě poměrně zarážející. Apple bude mít proto u soudu co vysvětlovat.

Konání Applu je velmi zvláštní i z toho důvodu, že se v minulosti svým způsobem stejnou věcí spálil a byl za ni právem dlouhodobě lynčován. Řeč je konkrétně o tajném nasazení softwarového přiškrcovadla výkonu, které se zaktivuje v případě, že opotřebení baterie klesne pod únosnou mez a začne tedy hrozit, že by nebyla schopná dodávat bezproblémově procesoru dostatečné množství energie, což by mohlo vést až k celkovému zhroucení systému jako takového. Právě utajení tohoto systému přivedlo Apple taktéž k celé řadě soudů, ale přimělo jej i k vyplacení mastné pokuty. A i s ohledem na tuto skutečnost je možné, že se nyní obává opakování tohoto scénáře.