Mac nemůže najít aktualizaci: 5 tipů, které vám v této situaci pomohou

Aby došlo k nalezení aktualizace, tak je samozřejmě nutné, abyste byli připojeni k internetu. Samotné připojení musí být stabilní a dostatečně rychlé, takže úplně nejlépe uděláte v případě, pokud využijete kabel, a nikoliv Wi-Fi. Ne každý má však možnost se drátově připojit – pokud se mezi tyto uživatele řadíte, zkuste se s Macem přesunout blíže k routeru. Nepomůže-li ani tohle, zkuste aktualizaci vyhledat na jiné Wi-Fi síti, popřípadě si na iPhonu aktivujte osobní hotspot a zkuste to přes něj. Berte na vědomí, že aktualizace macOS mohou mít několik gigabajtů, takže je kvalitní připojení nutností.

Postupně se dostáváme ke složitějším úkonům, které už využívají pokročilejší postupy. K nalezení aktualizace vám může pomoci také odstranění starých aktualizačních dat, která mohou stažení nových jednoduše blokovat. Pro odstranění starých dat aktualizace otevřete na Macu aplikaci Terminál, a poté si zkopírujte příkaz, který přikládám níže. Po zkopírování jej vložte do okna Terminálu a následně stiskněte klávesu Enter. Pak už jen stačí zadat administrátorské heslo, stisknout Enter a je hotovo. Nakonec byste ještě měli provést restart vašeho Macu.

Odstranění souborů s předvolbami

Kromě odstranění starých aktualizačních dat můžete provést také odstranění souborů s předvolbami sekce Aktualizace softwaru. Osobně mi právě tento postup už několikrát pomohl, takže jej mohu doporučit. Odstranění souborů s předvolbami provedete tak, že se přesunete do aplikace Finder, kde následně v horní liště klepněte na Otevřít. Následně s podrženou klávesou Option klepněte na kolonku Knihovna. Zde se v otevřeném okně Finderu přesuňte do složky Preferences a vyhledejte soubory s názvem com.apple.SoftwareUpdate.plist a com.apple.preferences.softwareupdate.plist, které následně klasickým způsobem přesuňte do koše. Nakonec nezapomeňte soubory z koše odstranit, a poté váš Mac restartujte.