Máte doma pomalou Wi-Fi? Začněte využívat pásmo 5 GHz, rozdíl je naprosto neuvěřitelný

Na pomalou Wi-Fi si už alespoň jednou stěžoval snad každý z nás. A není se čemu divit, jelikož se jedná o věc, která dokáže opravdu hodně vyvést z míry. Na našem magazínu už jsme se v minulosti několikrát věnovali tomu, jakými způsoby můžete vaši Wi-Fi síť zrychlit, abyste mohli po internetu brouzdat ještě o něco příjemněji – jeden takový článek přikládám níže. Dnes jsme se ale s mým kolegou Jirkou dostali do situace, ve které jsme z hlediska zrychlení Wi-Fi přišli na zajímavou věc, o které dost možná někteří z vás nemusí vědět.

V současné době můžete Wi-Fi síť provozovat ve dvou pásmech, a to konkrétně 2.4 GHz a 5 GHz. Co se týče pásma 2.4 GHz, tak to se začalo používat již v roce 1999, tudíž se jedná o velmi starou záležitost. Pásmo 5 GHz se pak začalo rozšiřovat v roce 2009 s tím, že se v následujících letech dočkalo velkého rozmachu. Pokud bychom obě tato pásma měli srovnat, tak 2.4 GHz poskytuje větší dosah, přenosové rychlosti jsou ale nižší, zatímco 5 GHz nedosáhne tak daleko, ale v místě dosahu poskytne vyšší rychlost. Z tohoto jde usoudit, že pokud se nacházíte v blízkosti routeru, tak byste měli využívat 5 GHz pásmo, a pokud dál, tak 2.4 GHz pásmo. Vzhledem k těmto tvrzením je tedy jasné, že rozdíl mezi oběma pásmy existuje, nenapadlo by nás však, že bude tak výrazný.

Využití 5 GHz výrazně ovlivní rychlost Wi-Fi

Abych ale navázal na vzniklou situaci, tak mě včera Jirka oslovil s tím, že si domů pořídil nový internet, který má dosahovat rychlosti přenosu okolo 100 Mb/s. Při využití kabelu tohle byla skutečně pravda, co se však týče bezdrátového připojení, tak si Jirka stěžoval, že jsou rychlosti opravdu extrémně nízké, a to při využívání v bezprostřední blízkosti routeru. Začali jsme tedy společně provádět různé kontroly a úkony, abychom přišli na to, kde je vlastně zakopaný pes. Nakonec jsme skončili u toho, že měl Jirka v routeru aktivní pouze Wi-Fi v pásmu 2.4 GHz s tím, že 5 GHz pásmo nebylo vůbec nastaveno. Nijak zvlášť jsme nevěřili tomu, že by využití 5 GHz pásma pro Wi-Fi mohlo udělat nějaký opravdu velký rozdíl, každopádně jsme se ale nestačili divit. Zatímco při využití 2.4 GHz pásma dosahovala rychlost přenosu zhruba 25 Mb/s, tak při využití 5 GHz pásma už jsme se dostali na zhruba 110 Mb/s, což je rychlost téměř 4.5x větší.

Rychlost Wi-Fi sítě samozřejmě ovlivňuje nespočet různých faktorů, ať už se jedná o ostatní sítě v okolí, počet připojených zařízení, vzdálenost od routeru či cokoliv jiného. Pokud se však přepnete z 2.4 GHz na 5 GHz, tak je rozdíl více než zřetelný, což jsme vám dokázali v odstavci výše. Avšak ještě předtím, než se vrhnete do nastavení vašeho routeru, popřípadě než koupíte router nový, tak byste měli vědět, že 5 GHz pásmo má jednu zásadní nevýhodu. Kromě nižšího dosahu s ním nekomunikují prvky chytré domácnosti, které prakticky vždy musíte připojit k 2.4 GHz Wi-Fi síti. To byl ostatně i jeden z důvodů (vyjma pomalejšího dřívějšího internetu), kvůli kterému Jirka neměl 5GHz pásmo zaktivované. Dobrou zprávou sice je, že většina routerů v dnešní době nabízí možnost provozování obou pásem najednou, takže existuje možnost volby, ne každý chytrý produkt je však schopen u těchto routerů vybrat 2.4GHz pásmo a tudíž se není schopen připojit. Ty „lepší“ to však dokážou, jelikož máte de facto v praxi aktivní dvě Wi-Fi sítě, jednu „klasickou“, která využívá 2.4 GHz, a druhou 5 GHz.

Routery s podporou 2.4 GHz i 5 GHz pásma koupíte zde

Jak v routeru aktivovat 5 GHz Wi-Fi

Jestliže jste zjistili, že již nyní máte router, který obě pásma podporuje, ale 5 GHz nevyužíváte, tak můžete provést aktivaci. Pokud jste ve světě technologií alespoň trošku sběhlí, tak se nejedná o nic složitého, v opačném případě tento úkon raději nechte na někom jiném. Prvně se musíte přesunout do nastavení routeru, a to s využitím jeho IP adresy, kterou najdete na jeho spodní straně, případně však také na internetu. Následně po vás bude vyžadováno přihlášení – pokud jste údaje neměnili, často je taktéž najdete na spodní straně routeru. Ve většině případech je uživatelské jméno (a mnohdy i heslo) admin. Po přihlášení otevřete nastavení Wi-Fi, popřípadě WLAN či Wireless, kde pak pásmo 5 GHz aktivujte a nastavte jeho název (SSID) a heslo. Nakonec stačí změny uložit, restartovat router a je hotovo.