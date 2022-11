5 tipů pro Siri a diktování z iPadOS 16, o kterých byste měli vědět

Možnosti v aplikacích

Asistentka Siri vám dokáže pomoci nejen v nativních aplikacích, ale i v těch od třetích stran. Problém je ale v tom, že uživatelé často neví, co všechno mohou po Siri v konkrétní aplikaci požadovat. V novém iPadOS 16 už se ale můžete Siri přímo zeptat, co vlastně dokáže. Stačí, abyste kdekoliv v systému řekli příkaz „Hey Siri, what can I do with [aplikace]“, případně v samotné aplikaci proneste příkaz „Hey Siri, what can I do here“. Následně už se vám zobrazí příkazy, které můžete využít.