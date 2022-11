5 tipů v Připomínkách z iPadOS 16, o kterých byste měli vědět

Jak bylo zmíněno na předchozí stránce, tak si v Připomínkách můžete vytvořit hned několik seznamů. Ve většině případech ze všech těchto seznamů existuje pár, které využíváte nejčastěji. Doposud jste je museli vždy mezi seznamy hledat, v novém iPadOS 16 už si je však můžete jednoduše nechat přišpendlit do horní části, kde k nim budete mít jednoduchý a rychlý přístup. Pro přišpendlení stačí po seznamu přejet prstem zleva doprava , anebo na něm podržet prst a v menu klepnout na Přišpendlit.

U jednotlivých připomínek si můžete mimo jiné nastavit také poznámky, což může přijít občas vhod. Doposud však tyto poznámky mohly být pouze ve formě obyčejného textu, a pokud vám tohle nevyhovovalo, tak pro vás mám v iPadOS 16 skvělou zprávu. Dočkali jsme se totiž možnosti kompletního formátování poznámek v Připomínkách. Pro rychlé nastavení tučného písma, kurzívy či podtržení stačí klepnout na příslušnou ikonu v pravé horní části klávesnice , jinak stačí prstem text k formátování označit, následně z menu vybrat Formát, a poté už jen nastavit, co potřebujete.

Skupiny seznamů

Přemýšleli jste někdy nad tím, že by bylo fajn, kdyby existovala možnost pro spojení vícero seznamů do skupiny, díky čemuž by se vám připomínky ze všech těchto seznamů zobrazily najednou? Jestliže ano, tak byste měli vědět, že jsme se v iPadOS 16 přesně této funkce dočkali. Osobně skupiny seznamů využívám ke spojení osobního seznamu a druhého seznamu, který sdílím se svou partnerkou, možností ale samozřejmě existuje více. Pro vytvoření skupiny klepněte v levé horní části na ikonu tří teček v kroužku, a poté z menu vyberte Spravovat seznamy. Poté vlevo dole stiskněte Přidat skupinu, následně nastavte název a v sekci Přidat vyberte seznamy, které mají být součástí skupiny. Pak už jen stačí volbu potvrdit, čímž se skupina seznamů připomínek vytvoří.