V případě, že vlastníte iPhone 12 Pro (Max) či novější model řady Pro (Max), tak s ním můžete fotit do formátu ProRAW. Formát RAW je hojně využíván profesionálními fotografy, jelikož s takovým snímkem máte o mnoho větší možnosti následných úprav v postprodukci. To je možné díky tomu, jelikož RAW oproti klasickému JPG v sobě uchovává o mnoho více dat, podle kterých je následná úprava bez ztráty kvality možná. Uživatelé tak mají o mnoho větší flexibilitu při úpravách expozice, barev, vyvážení bílé a dalších aspektů.

Jak na iPhone 14 Pro (Max) změnit rozlišení při focení do RAW

Co se týče (de)aktivace focení do formátu ProRAW, tak stačí v pravé horní části aplikace Fotoaparát klepnout na ikonu funkce RAW, případně můžete samozřejmě provést zapnutí nebo vypnutí přímo v Nastavení. Jak ale jistě víte, tak iPhone 14 Pro (Max) disponuje novým hlavním fotoaparátem s rozlišením 48 MP, což je oproti původním 12 MP obrovská změna. Je však důležité zmínit, že v rozlišení 48 MP můžete nativně fotit snímky pouze do formátu ProRAW. Pokud byste chtěli na vašem iPhonu 14 Pro (Max) tohle rozlišení nastavit, případně změnit na nižší, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu 14 Pro (Max) přesunuli do aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte sekci Fotky.

kde najděte a rozklikněte sekci Následně úplně nahoře otevřete kolonku s názvem Formáty.

Zde pak zhruba uprostřed v kategorii Fotografování aktivujte Apple ProRAW.

Poté se níže zobrazí kolonka Rozlišení ProRAW, kterou otevřete.

kterou otevřete. Nakonec už si jen klepnutím stačí vybrat mezi 12 MP a 48 MP rozlišením.

Výše uvedeným postupem je tedy možné na vašem iPhonu 14 Pro (Max) změnit rozlišení při focení do RAW. Jakmile jednou nastavení změníte, tak už zůstane uložené, a to i po vypnutí focení do formátu ProRAW. Berte však na vědomí, že fotografie ve formátu RAW při využití rozlišení 48 MP mohou být opravdu obrovské, vzhledem k tomu, že v sobě nesou obrovské množství dat – konkrétně velikost jednoho snímku může mít klidně okolo 80 MB, zatímco v případě 12 MP snímku v ProRAW okolo 25 MB. Velmi rychle tak může dojít k zahlcení úložiště, a proto byste si měli vždycky dobře rozmyslet, zdali potřebujete do ProRAW ve 48 MP fotit.