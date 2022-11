Takto se Apple snaží vyřešit vánoční výrobní krizi iPhonů 14 (Pro)

Stalo se již jakousi tradicí, že po představení nových iPhonů jich bývá na pultech obchodů několik měsíců velký nedostatek a jinak tomu bohužel není ani letos. Naopak by se skoro až chtělo říci, že letošek je v tomto směru ještě mnohem horší, jelikož problémy s dostupností přiznal před pár hodinami i samotný Apple. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že kalifornský gigant stále intenzivně pracuje na tom, aby byl dopad útlumu výroby v Číně kvůli COVID-19 co nejmenší.

Agentuře Bloomberg se podařilo zjistit, že Apple výrazně zintenzivnil tlak na své výrobní partnery v čele s Pegatronem, kteří disponují fabrikami v Indii schopnými vyrábět právě iPhony 14 (Pro) ohledně toho, aby právě v této zemi výrobu „čtrnáctek“ co nejdřív spustilo v co možná největším měřítku. To přitom bylo ještě donedávna naprosto nemyslitelné, jelikož nejnovější řada iPhonů vznikala vždy jen v Číně a do Indie mířila až o rok později, aby tím Apple čínským fabrikám odbřemenil. To se však nyní kvůli situaci v Číně související s restrikcemi proti onemocnění COVID-19 mění.

Bohužel je třeba otevřeně říci, že přestože je tlak Applu na jeho partnery velmi silný, je prakticky vyloučeno, že se projeví v krátkodobém horizontu tak moc, že by se dostupnost iPhonů do Vánoc jakkoliv diametrálně zlepšila. Ze strany Applu se tedy jedná spíše o krok dlouhodobějšího charakteru s tím, že až čas ukáže, kdy mu začne přinášet první ovoce. Nezbývá tedy než doufat, že to bude co nejdříve a od iPhonů 15 už nebudeme s trochou nadsázky vědět, co to nedostupnost je.