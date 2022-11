Hry pro Mac, které si o víkendu můžete zahrát zdarma (4. 11. 2022 – 6. 11. 2022)

Na stránkách našeho magazínu vám čas od času představíme nabídku her, které si na váš Mac můžete stáhnout zcela zdarma. Může se jednat o akční slevy, demoverze nebo třeba předběžné ukázky nových her. Je možné, že se cena hry v průběhu času vrátí zpět na svou původní hodnotu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit, ale ujišťujeme vás, že v den publikace článku byl daný titul skutečně k dispozici zdarma.

Rising Storm 2: Vietnam

Pokud máte rádi akční bojové strategie s válečnou tematikou, bude vás zaručeně bavit titul Rising Storm 2: Vietnam. Tuto hru můžete na Epic Games Stores stahovat bezplatně mezi 3. a 10. listopadem. Těšit se můžete na akční souboje, zajímavé zbraně a další prostředky a výbavu, na bohaté možnosti přizpůsobení vašich postav a spoustu dalšího.

Hru Rising Strom 2: Vietnam můžete stahovat zde.