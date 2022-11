Samsung se opět vysmívá Applu za jeho neinovativnost. Podívejte se, jak tentokrát

Zdá se, že Apple leží jihokorejskému Samsungu „v žaludku“ víc než kdykoliv dřív. V posledních měsících totiž Samsung vydal hned několik posměšných spotů, které mají za cíl Apple před jeho fanoušky určitým způsobem shodit a jak se zdá, nehodlá v tomto směru končit. Už nyní je přitom intenzita jeho posměšků výrazně vyšší než na co jsme byli v minulosti zvyklí.

Do dalšího kola boje proti Applu se Samsung pustil před pár hodinami vydáním nového reklamního spotu, ve kterém – jak jinak než – paroduje uživatele iPhonů. Spot se točí konkrétně okolo „přeběhlíka“, který se chystá z iPhonu přejít na Samsung, protože jsou v jeho nabídce ohebné telefony či epické fotoaparáty s brutálním zoomem. Na tato slova mu pak obyčejní jablíčkáři nemají vlastně ani příliš co říci, jelikož jsou dle svých slov zvyklí čekat na to, než se stejnými funkcemi dorazí i Apple. Na celý reklamní spot se můžete podívat níže.

Obecně se dá říci, že tento reklamní spot patří spíše k těm slabším, které Samsung na Apple v poslední době vytáhl, tedy minimálně z hlediska určitého nápadu. Je nicméně třeba říci, že se Jihokorejci strefují vlastně stejně neustále do jednoho a toho samého místa a tudíž je jasné, že kreativita jim již začíná docházet. Ale kdo ví, třeba jim tyto útoky fungují a jablíčkáři skutečně přechází.