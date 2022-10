Google si uřízl slušný trapas. Novinky Applu se snažil na Twitteru zesměšnit z iPhonu

Nejrůznější posměšky jsou ve světě technologických gigantů v posledních letech naprosto běžné, stejně jako přešlapy, které se v těchto žabomyších válkách stávají. Skvělým příkladem je i čerstvý přešlap Googlu, který se snažil Applu vysmát za jeho hardwarové novinky na Twitteru – škoda jen, že to dělal z iPhonu, přestože nedávno vydal nové telefony Pixel.

Trapas se Googlu stal konkrétně na jeho americkém účtu právě pro telefony Pixel, který se rozhodl zareagovat na příspěvek Tima Cooka lákající na brzké představení novinek, který byl zveřejněn jen pár hodin před vydáním tiskových zpráv v úterý. Na to Google reagoval snahou celou záležitost zlehčit či z ní do jisté míry svést pozornost, ale povedl se mu přesný opak. U jeho reakce se mu totiž na Twitteru objevila informace, že svůj tweet napsal z iPhonu, za což se mu začali uživatelé okamžitě ve velkém vysmívat. Toho se nicméně Google poměrně rychle všiml, svůj tweet smazal a napsal jej znovu z webového prohlížeče. Evidentně tedy daný správce Twitteru neměl po ruce žádný Pixel či alespoň Android, ze kterého by vše napravil.

Přestože se nyní Google cítí dost možná trapně, pravdou je, že není v žádném případě první a ani poslední společností, které se něco podobného povedlo, kvůli čemuž lze již nyní s jistotou říci, že se na tento přešlap i brzy zapomene. Vzpomeňme ostatně třeba na českého hokejistu Jaromíra Jágra, který propagoval telefony Huawei a v soukromí se pak fotil na iPhone. I tento trapas je již víceméně zapomenut, byť se o něm v době jeho uskutečnění mluvilo snad všude.