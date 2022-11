Tvůrci jedné z nejlepších fotoaplikací současnosti zhodnotili foťák iPhonu 14 Pro. Jak uspěl?

Nejste-li na iPhonech příznivci nativní aplikace Fotoaparát, pravděpodobně jste při výběru alternativního řešení narazili mimo jiné na aplikaci Halide, která se dlouhodobě řadí mezi nejlepší fotoaplikace současnosti. A právě její tvůrci se nyní rozhodli podívat na zoubek foťáku iPhonu 14 Pro po pár týdnech testování a říci, zda se jedná meziročně o pořádný skok, nebo spíš o drobný krůček vpřed.

Na foťák iPhonů 14 Pro jsou slyšet velmi kladné ohlasy prakticky od jeho představení a nadšení jsou z něj i tvůrci Halide. Jak přední, tak zadní fotomoduly totiž ušly oproti předešlé generaci pořádný kus cesty vpřed, díky čemuž se tak z nich stávají opět výrazně využitelnější foťáky schopné u mnoha uživatelů nahradit klasické zrcadlovky a tak podobně. iPhony za to přitom nevděčí jen aktualizovanému hardwaru v čele s přepracovaným designem objektivů, ale z velké části opět i softwaru, který je schopen dotvářet fotky do co možná nejlepší podoby. Celkově pak vývojáři Halide hodnotí foťák iPhonů 14 Pro jako zhruba o třetinu lepší foťák než ten, kterým disponují iPhony 13 Pro, což není rozhodně zanedbatelné zlepšení. O to zajímavější bude, jak se Apple do budoucna podaří s úrovní fotek z iPhonu zahýbat, jelikož se může již nyní zdát, že je takřka na vrcholu a budoucí zlepšení tedy mohou být už jen drobného charakteru.

