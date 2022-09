10 let evoluce: Tváří v tvář jsme porovnali, jak fotí iPhone 14 Pro a iPhone 5

Kdybyste se mě zeptali, jaký starší iPhone je můj nejoblíbenější, bez váhání bych řekl, že „pětka“ z roku 2012. Právě tímto modelem totiž jednak započala má láska k Applu, ale zároveň jej dlouhodobě považuji za jeden z nejkrásnějších, který kdy Apple stvořil a z hlediska funkčnosti i nejlepších. Jasně, v dnešní době je iPhone 5 při pohledu na jeho papírové specifikace směšným kusem železa, který strčí s trochou nadsázky do kapsy možná i AirPody. Před deseti lety však psal doslova a do písmene revoluci – ať už přijetím nového designu, Lightningu či LTE. A jelikož mám tento kousek stále doma coby připomínku starých dobrých časů, rozhodl jsem se jej trochu provětrat ve fototestu s nejnovějším a tedy i nejlepším iPhonem, který v současnosti Apple nabízí – tedy modelem 14 Pro.

iPhone 5 si svou premiéru odbyl 12. září 2012 s tím, že na pulty obchodů dorazil 21. září. Jeho fotosoustavu tvořil jeden zadní objektiv s rozlišením 8MPx a světelností f/2,4. Oproti tomu doslova před pár dny přestavený iPhone 14 Pro disponuje trojitým fotoaparátem, kdy hlavní (tedy širokoúhlý) objektiv disponuje rozlišením 48MPx, avšak to jen v případě focení do ProRAW formátu. Já však fotím do klasického PNG, protože se mi jednoduše nechce zaplácnout telefon 80MB fotkami, což znamená, že fotím do 12MPx s rozlišením 3024 x 4032 a se světelností f/1,78. Ta je sice papírově horší než tomu je u iPhonu 13 Pro, zde je však třeba dodat, že iPhony 14 Pro mají větší snímací čip, takže by měl být schopný ve výsledku pojmout více světla než právě loňská generace. Co se pak týče rozdílů ve fotkách z iPhonů 5 a 14 Pro, posuďte sami v galeriích či sliderovém srovnání. Ještě než se do porovnávání fotek pustíte vás nicméně musím upozornit, že ač jsem fotil oběma telefony bok po boku, objektiv iPhonu 14 Pro má daleko větší zorné pole, takže fotky z něj jsou vždy celkově obsáhlejší, zatímco ty z „pětky“ vypadají občas trochu jako přiblížené.

Tak co, jaké se vám fotky z iPhonu 5 v porovnání s těmi z iPhonu 14 Pro zdají? Za sebe musím říci, že ač jsou objektivně horší, ne ve všech případech se jedná o hotovou tragédii. Deset let evoluce je zde však zkrátka a dobře vidět víc než dost a to nejen kvůli citelně tmavším snímkům s méně detaily z „pětky“, ale třeba také z práce se světlem, kterou zvládá iPhone 14 Pro na jedničku, zatímco iPhone 5 je kvůli jasnějšímu světlu mnohdy skoro až vyřazen z boje. Je nicméně naprosto fascinující, že jsme před deseti lety fotky z iPhonu 5 vnímali tak, jak vnímáme nyní ty z iPhonů 14 Pro – tedy jako naprosto úchvatné kousky, u kterých skoro až nechápeme, že vznikly na smartphone.