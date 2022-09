Podívejte se, jak fotí iPhone 14 Pro ve srovnání s iPhonem 13 Pro Max za mračného dne

Jelikož mají být hlavní zbraní nové generace iPhonů opět jejich fotoaparáty, už od pátečního dopoledne si s nimi v redakci hrajeme a snažíme se přijít na to, v čem jsou vlastně pro běžného uživatele lepší než tomu bylo u řady 13 Pro. Její fotoaparáty totiž snesou taktéž ta nejvyšší měřítka a jen málokdo si proto asi dokáže představit, že by mohly být iPhony 14 Pro z hlediska focení ještě lepší. A přeci tomu tak je.

Protože bylo včera poměrně ošklivo, vyrazili jsme s rodinou na krátký výlet do okolí Bouzova, tedy jednoho z nejkrásnějších hradů v České republice, ne-li v Evropě. A protože by byla škoda při této příležitosti nepořídit pár rychlých fotek (tedy jinými slovy fotek, které fotí naprostá většina lidí, aby měli na dané místo památku a ne aby z něj měli umělecké dílo), vzal jsem s sebou jak iPhone 14 Pro, tak i 13 Pro Max. Oba telefony jsem dal vedle sebe a pak už jen „cvakal“, co mi lidé kolem, déšť, vítr a zima dovolili. Ačkoliv jsem v žádném případě nenafotil žádné skvosty, nýbrž skutečně jen obyčejné fotky, na které se rád sem tam mrknu, abych si na tento fajn den vzpomněl, při jejich porovnání tváří v tvář si rozdílů všimnout lze. Ostatně, posuďte sami.

Fotky z iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max foto LsA 1 iPhone 13 Pro Max foto LsA 2 iPhone 13 Pro Max foto LsA 3 iPhone 13 Pro Max foto LsA 5 iPhone 13 Pro Max foto LsA 6 iPhone 13 Pro Max foto LsA 7 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max foto LsA 8 iPhone 13 Pro Max foto LsA 9 iPhone 13 Pro Max foto LsA 10 iPhone 13 Pro Max foto LsA 11 iPhone 13 Pro Max foto LsA 13 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max foto LsA 16 iPhone 13 Pro Max foto LsA 17 iPhone 13 Pro Max foto LsA 18 iPhone 13 Pro Max foto LsA 20 iPhone 13 Pro Max foto LsA 21 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max foto LsA 24 iPhone 13 Pro Max foto LsA 22 iPhone 13 Pro Max foto LsA 25 iPhone 13 Pro Max foto LsA 26 iPhone 13 Pro Max Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro foto LsA 1 iPhone 14 Pro foto LsA 2 iPhone 14 Pro foto LsA 3 iPhone 14 Pro foto LsA 7 iPhone 14 Pro foto LsA 8 iPhone 14 Pro foto LsA 9 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro foto LsA 10 iPhone 14 Pro foto LsA 11 iPhone 14 Pro foto LsA 12 iPhone 14 Pro foto LsA 4 iPhone 14 Pro foto LsA 14 iPhone 14 Pro foto LsA 16 iPhone 14 Pro foto LsA 17 iPhone 14 Pro foto LsA 18 iPhone 14 Pro foto LsA 20 iPhone 14 Pro foto LsA 21 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro foto LsA 25 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro foto LsA 22 iPhone 14 Pro foto LsA 24 iPhone 14 Pro foto LsA 26 iPhone 14 Pro Vstoupit do galerie

Pro lepší porovnání mrkněte na fotky přímo vedle sebe:

iPhone 13 Pro Max foto LsA 26 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro foto LsA 26 iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro Max foto LsA 24 iPhone 14 Pro foto LsA 25 iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro Max foto LsA 13 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro foto LsA 13 iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro Max foto LsA 7 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro foto LsA 9 iPhone 14 Pro

iPhone 13 Pro Max foto LsA 21 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro foto LsA 21 iPhone 14 Pro

Jak tedy můžete na fotkách výše sami vidět, rozdíly mezi fotkami z iPhonu 13 Pro Max a 14 Pro sice jsou, nedá se ale hovořit vyloženě o obřím progresu. Fotky z iPhonu 14 Pro jsou jasnější a celkově díky tomu i detailnější, jelikož telefon disponuje výrazně větším čipem, který dokáže logicky zachytit i daleko větší množství světla, z čehož právě rozdíly v jasu fotek vychází. Ve chmurných dnech tedy na iPhonech 14 Pro (Max) lepší fotky vykouzlíte, avšak je otázkou, jak na tom budou tyto telefony ve srovnání s iPhony 13 Pro (Max) při focení za ideálního světla, kdy ani menší senzor starších modelů nemá ve výsledku problém se dostatečně „nasytit“. Na všechny tyto věci se ale v následujících dnech a týdnech (umožní-li to alespoň trochu počasí) zaměříme.

Pokud vás pak zajímá to, jak je na tom iPhone 14 Pro s baterií, na kterou jsem ve včerejším článku s fotkami z houbaření nadával, pak musím říci, že tyto nadávky byly snad předčasné. Výdrž se totiž dle všeho začala zlepšovat, jelikož telefon zřejmě dokončuje indexaci obsahu a obecně procesy, které jsou pro plnohodnotný chod všech jeho složek potřeba. Na finální resumé si ale počkám raději ještě pár dní, až budu mít telefon „v oku“ ještě víc.