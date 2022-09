Takto fotí iPhone 14 Pro: Podívejte se na sérii fotek z našeho houbaření

Kromě nejrůznějších technologických vychytávek, kterými se v osobním i pracovním životě obklopuji, mám moc rád i přírodu a potažmo houbaření. Jelikož je sezóna hub v plném proudu a počasí jí navíc po letech půstu přeje, vyrazil jsem i dnes ráno do lesa pár těchto pokladů sebrat. A protože mi od včerejšího dne dělá společnost zbrusu nový iPhone 14 Pro, byla má dnešní procházka zároveň dokonalou příležitostí k otestování jeho fotoaparátu ve venkovních podmínkách za mírného lesního přítmí. Na to, jaké fotky dokáže iPhone 14 Pro vykouzlit, se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Fotky jako takové (bavíme-li se o kvalitě) si mi líbí upřímně líbí, ale zcela na rovinu musím říci, že od těch, které jsem doposud fotil na iPhone 13 Pro Max, se liší naprosto zanedbatelně. Že tomu tak skutečně je vám nicméně dokážu ještě v některém z dalších fototestů, ve kterém proti sobě 13 Pro Max a 14 Pro postavím. Kvalita fotek iPhonu 14 Pro nicméně není to jediné, co mě překvapilo. Dost mě štve, že v nativní aplikaci Fotoaparát chybí možnost rychlého přepnutí mezi 12 a 48MPx pro situace, kdy zkrátka chcete zachytit něco v co nejvyšší kvalitě. Nyní tedy musíte neustále chodit do nastavení a přepínat si formát tak, jak potřebujete, což je samozřejmě naprosto nekomfortní a garantuji vám, že se na to zkrátka vykašlete a pojedete si jen v jednom formátu – v mém případě 12MPx PNG. Přeci jen, fotit do 50+MB souborů se mi úplně nechce.

Kdybych se pak oprostil od pojetí fotoaparátu jako takového, hodně špatný dojem mám zatím z výdrže telefonu. Nevím, jestli je to Always-on režimem, stále probíhající indexací souborů či něčím úplně jiným, ale když jsem ráno kolem 7. hodiny vstával se 100 % baterie, po pár chvilkách kontroly internetu a tak podobně jsem byl na 95 % a teď po zhruba hodince a půl v lese jsem se dostal na 73 %. Když jsem šel z lesa, zavolal jsem si zhruba na 20 minut s kolegou Romanem, což si vzalo dalších zhruba 5 % baterie. Tento článek dopisuji v 10:30 a mám už „jen“ 66 %, což mi přijde žalostně málo. Snad se to tedy do dalších dní zlepší, protože to na telefon dobré světlo v mých očích zatím rozhodně nevrhá.