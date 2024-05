Apple možná chystá u všech iPhonů 16 velké překvapení!

Že by byla valná většina úniků informací o chystaných iPhonech 16 (Pro) mylná? podle zdrojů asijského portálu Economic Daily News je to dost dobře možné. Ty totiž nyní přišly s tvrzením, že se Apple dost možná chystá na podzim svět překvapit tím, že u všech chystaných iPhonů předělá tlačítka z klasických fyzických na tlačítka kapacitní s haptickou odezvou.

O kapacitních tlačítkách u iPhonů slýcháme v posledních letech poměrně pravidelně. Poté, co se Applu toto řešení osvědčilo u Home Buttonu iPhonů 8 (Plus) a následně SE 2. a 3. generace, má totiž dlouhodobě plánovat jejich nasazení i coby ovladače hlasitosti či Power Button. V loňském roce tak pak už s jejich nasazením namísto fyzických tlačítek pro regulaci hlasitosti vypadalo velmi nadějně, avšak jen pár týdnů před představením iPhonů 15 (Pro) se svět dozvěděl, že kvůli neuspokojivým výsledků testování od nich nakonec Apple upustil. Je nicméně možné, že za poslední měsíce s jejich vývojem opět pokročil a nyní je schopen tuto technologii použít u všech iPhonů 16 (Pro).

Pokud se tak stane a předpovědi zdrojů Economic Daily News se naplní, znamenalo by to, že se z fyzického na kapacitní tlačítko s haptickou odezvou promění Power Button, ovladače pro regulaci hlasitosti a akční tlačítko. Na iPhonech 16 (Pro) se má sice dále objevit ještě zbrusu nový Capture Button pro aktivaci a následné ovládání fotoaparátu, s jeho kapacitní podobou a podporou dotykového ovládání se však počítá od první chvíle, kdy o něm unikly informace. A co vy, přivítali byste podobný upgrade, nebo jste s fyzickými tlačítky nadmíru spokojení?