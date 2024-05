Problém pro Apple? iPhony jsou částečně vyráběny z „krvavých minerálů“

Apple čelí poměrně kurióznímu obvinění. Apple byl před necelým měsícem obviněn z používání tzv. „krvavých minerálů“ pro iPhony. Na první pohled není zcela zřejmé, co to přesně znamená. Nicméně jablečný gigant údajně získává nerosty z konfliktních oblastí, a to konkrétně v Demokratické republice Kongo. S obviněním přišli právníci zabývající se mezinárodním právem, kteří vládu Demokratické republiky Kongo zastupují. Ve svém prohlášení vyzvali Apple, aby se zabýval otázkami ohledně svého dodavatelského řetězce. Zároveň uvedli, že zvažují právní možnosti. Apple na tuto výzvu nereagoval a nereagoval ani na žádost agentury Reuters.

Tato země čelí násilným konfliktům již od 90. let. Zejména se tak děje především na východě, kde četné ozbrojené skupiny, některé podporované sousední Rwandou, bojují o národní identitu, etnický původ a zdroje. Advokátní kancelář Amsterdam & Partners LLP vyšetřuje obvinění, že nerosty těžené v této zemi různými společnostmi a ozbrojenými skupinami jsou pašovány přes Rwandu, Ugandu a Burundi. Kancelář kontaktovala Apple v dubnu. Jak je uvedeno výše, Apple na dotazy neodpověděl. Zároveň kanceláři ani nepotvrdil, ze její otázky obdržel. Jeden z právníků, Robert Amsterdam, uvedl, že firma obdržela nové důkazy od informátorů. O to více je údajně důležitější, aby Apple na dotazy co nejdříve reagoval. Tím spíš, když již roky deklaruje, že své dodavatele kontroluje a svá zjištění informuje.