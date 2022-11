„iPhone City“ zavřelo. Největší výrobce iPhonů má továrny plné COVIDu

Noční můra Applu se opět probouzí. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat současná situace v Číně, která se snaží velmi tvrdě zamést s novými ohnisky onemocnění COVID-19 v zemi. Problém je však v tom, že její opatření jsou natolik striktní, že nemá i kvůli jednotkám či desítkám případům problém zavřít celé výrobní komplexy či dokonce města. A právě jeden klíčový výrobní komplex zavřel i nyní.

Řeč je konkrétně o závodu Foxconnu v čínském městě Zhengzhou, který je největším montážním závodem pro iPhony světa. Zaměstnává totiž kolem 300 000 pracovníků, což si vyžaduje mimo jiné i velké ubytovací prostory, jídelny, hygienické zázemí a spoustu dalších potřeb. Přesně proto je tak tento průmyslový koncept hovorově známý pod přezdívkou iPhone City, jelikož městem ve své postatě je. Právě ten však před pár hodinami čínské úřady neprodyšně uzavřely poté, co se v něm začaly zvyšovat počty nakažených COVID-19. Děje se tak jen pár dní poté, co byly v tomto průmyslovém závodě uzavřeny první výrobní haly, jejichž zaměstnanci začali ihned prchat přes ploty ven z areálu.

Uzávěra je v tuto chvíli podle dostupných informací nastavena na 7 dní s tím, že se týká jen vstupu do areálu a jeho opuštění. V areálu jako takovém nicméně žádná omezení dle všeho nejsou, díky čemuž může Foxconn i nadále pokračovat ve výrobě iPhonů. Čínská vláda totiž již před pár měsíci schválila, že fabriky uzavřené kvůli COVID-19 mohou ve své činnosti pokračovat v takzvaném výrobním režimu v uzavřeném cyklu, díky čemuž nehrozí zhroucení ekonomiky. Jedná se sice ve své podstatě o velmi tvrdý režim, zaměstnanci jsou za něj však velmi dobře zaplaceni a Apple může mít díky němu relativně klidné spaní. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že dlouhodobě je tento typ výroby jen stěží udržitelný v množství, které je reálně potřeba, a tudíž je pro kalifornského giganta klíčové, aby se Foxconn vrátil do normálu co nejdříve.