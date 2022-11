Bonus 1000 %, ale žádná dovolená: Výrobci iPhonů se připravují na blížící se Vánoce

Každoročně nejsilnější nákupní období je takřka tu a je proto potřeba se na něj náležitě připravit. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o Vánocích, od kterých nás v tuto chvíli dělí zhruba měsíc a půl a na které se jako již tradičně začali již intenzivně připravovat i přední dodavatelé Applu. A nutno podotknout, že letos je nic lehkého nečeká.

Přestože se může zprvu zdát, že je pandemie COVID-19 již za námi, pravdou je, že čas od času v nějaké to ohnisko objeví a je třeba rázně zakročit. Ani Čína, ze které COVID-19 unikl do celého světa, není v tomto směru bohužel výjimkou a jelikož razí politiku nulové tolerance nemoci, jsou podmínky v ní extrémně striktní, jelikož zahrnují mimo jiné přísné uzávěry měst či podniků, což je pro tamní obyvatele extrémně náročné a mnozí proto raději méně chodí do práce a tak podobně. To se však přednímu dodavateli Applu, kterým je Foxconn, ani za mák v tuto chvíli nehodí a proto se rozhodl oznámit nové zaměstnanecké bonusy pro nadcházející období.

Jeho zaměstnanci mohou nyní výrazně zvýšit svůj bonus za odvedenou práci, avšak aby toho dosáhli, je třeba splnit opravdu náročné požadavky. V současnosti je bonus nastaven tak, že za splnění požadavků dostanou zaměstnanci navíc 200 dolarů. Nově však Foxconn nabízí navýšení bonusu až o 1000 %, díky čemuž se tak vyšplhá na 2000 dolarů. Dosáhnout na něj jde ale jedině tak, že si během listopadu nevezmou jediný den volna a tím prokáží svou oddanost zaměstnavateli. Pokud pak odpracují alespoň 25 dní, mají nárok na bonus zhruba třetinový oproti maximu – tedy asi 700 dolarů.

Přestože je výše bonusů doslova extrémní (na poměry fabrik), podle dostupných informací se zatím zaměstnancům příliš nezamlouvají. Zatímco někteří mají již jasno v tom, že se o něj pokusí zabojovat, jiní se již nechali slyšet, že vzhledem k současné pandemické situaci rozhodně o takto vysoký bonus na úkor zdraví nestojí.