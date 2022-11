Továrna na iPhony byla kvůli COVID-19 uzavřena i se zaměstnanci uvnitř, ti z ní nyní prchají přes plot

Pracovat v čínských fabrikách Foxconnu na výrobu iPhonů je doslova a do písmene o strach. Své o tom ví zaměstnanci jedné fabriky v Zhengzhou, ve které se objevily případy onemocnění COVID-19, což vedlo tamní vedení k pro nás doslova neuvěřitelnému kroku. Fabrika byla okamžitě uzavřena a to i se zaměstnanci uvnitř, aby se nemoc udržela jen na jednom místě a nemohla se dál šířit. S tím však zaměstnanci Foxconnu logicky nesouhlasí. Ve velkém proto z fabriky prchají, jelikož v opačném případě je čeká nedobrovolná karanténa.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022