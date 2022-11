Apple nedodržel slib, který dal uživatelům před dvěma lety

Dne 22. 6. 2020 představil Apple revoluci v procesorech, když světu poprvé ukázal vlastní procesory s označením Apple M. Během WWDC, kdy poprvé tyto procesory spatřily světlo světa, uvedl, že do dvou let bude nabízet počítače již výhradně s vlastními procesory a zcela skoncuje s procesory Intel. Tim Cook doslova uvedl, že všechny počítače v nabídce Applu budou do dvou let využívat vlastní procesory, což se však nepodařilo splnit. Je pravda, že chybí jediný, ale přece jen by měl Apple dodržet slovo a nejpozději 22. 6. 2022 měl představit Mac Pro s procesorem Apple M.

To se však nestalo a jak se navíc nyní dle posledních spekulací ukazuje, letos se už ani představení žádného nového počítače nechystá. Je jasné, že právě absence procesoru Apple M v Mac Pro se dotkne minima uživatelů, protože je to skutečně profesionální stroj, který si běžní lidé nepořizují, ovšem tak či onak, Apple slovo nedodržel a i po více než dvou letech stále nabízí počítač s procesorem Intel a to jak v Tower, tak i Rack verzi. Na druhou stranu je pravdou, že takřka všechny ostatní počítače jsou již plně závislé na procesorech z dílny Applu a z nabídky téměř zmizela možnost zvolit si Intel nebo vlastní procesor od Applu. Jedinou výjimkou je Mac mini, který lze stále osadit čipem Intel Core i5 .Uvidíme, kdy se představí poslední chybějící článek skládačky a zda přinese to, co od něj všichni očekávají, tedy zcela brutální a nekompromisní výkon.