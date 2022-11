V nedávno vydané aktualizaci iOS 16.1 jsme se konečně dočkali přidání nové funkce Sdílená knihovna fotek na iCloudu. Apple tuto novinku představil v rámci iOS 16, bohužel ji ale nestihl dokončit a otestovat, aby ji mohl integrovat už do první verze tohoto systému. Pokud sdílenou knihovnu aktivujete, tak do ní můžete přidat další účastníky, se kterými pak lze sdílet vybrané fotky a videa. Obsah do sdílené knihovny pak můžete přidávat jak vy, tak i ostatní účastníci, kromě přidávání však obsah mohou všichni také upravovat a mazat.

Jak na iPhone přidat fotky a videa do sdílené knihovny

Pokud byste chtěli do sdílené knihovny přidat nějaký obsah, můžete k tomu využít hned několik různých postupů. Buď lze přímo ve Fotoaparátu nastavit, aby se pořízený obsah rovnou ukládat do sdílené knihovny, anebo do ní můžete obsah přesunout zpětně, což se hodí u starších fotek a videí. Obsah lze pak samozřejmě případně přesouvat také ze sdílené knihovny zpět do té osobní. Pro přesun obsahu do sdílené knihovny postupujte následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte obsah, který chcete do sdílené knihovny přesunout.

který chcete do sdílené knihovny přesunout. Následně vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček v kroužku.

V menu, které se zobrazí, pak stiskněte možnost Přesunout do sdílené knihovny.

Nakonec už jen stačí, abyste akci potvrdili klepnutím na Přesunout do sdílené knihovny.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu přidat fotky a videa do sdílené knihovny. Obsah je samozřejmě možné přesouvat také hromadně – stačí jej označit, stisknout ikonu tří teček v kroužku a vybrat Přesunout do sdílené knihovny. Pokud byste chtěli obsah přesunout zpět do osobní knihovny, tak je postup naprosto stejný, akorát musíte v menu klepnout na možnost Přesunout do osobní knihovny.