Sdílená knihovna fotek na iCloudu je jednou z hlavních novinek, které jsme se dočkali v nedávno vydané aktualizaci iOS 16.1. Pokud sdílenou knihovnu nastavíte a zapnete, tak do ní můžete přizvat další účastníky. Ti do ní následně mohou přispívat obsahem s tím, že jej mohou také upravovat a případně mazat. Z tohoto důvodu je tedy nutné se předem dobře rozhodnout, koho do sdílené knihovny pozvete. Sdílená knihovna disponuje hned několika předvolbami, které si můžete nastavit v úvodním průvodci, každopádně je můžete kdykoliv změnit také zpětně, což přijde vhod.

Jak na iPhone vypnout ukládání fotek do sdílené knihovny z Fotoaparátu

Fotky a videa se mohou do sdílené knihovny ukládat různými způsoby. Buď je zde můžete přesunout ručně z Fotek, anebo nastavit ukládání přímo ve Fotoaparátu. Co se týče druhé možnosti, tak buď stačí klepnout na ikonu dvou panáčků vlevo nahoře, anebo může docházet k automatickému přepínání ukládání do sdílené knihovny, a to v případě, že máte ve svém okolí účastníky, popřípadě pokud se nacházíte doma. Některým uživatelům však tohle nemusí vyhovovat, protože můžou mít strach z nechtěného uložení obsahu do sdílené knihovny. Naštěstí lze tuto funkci deaktivovat, a to následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a otevřete sekci Fotky.

a otevřete sekci Následně zde níže v kategorii Knihovna rozklikněte Sdílená knihovna.

rozklikněte Poté na další obrazovce otevřete řádek Sdílení z aplikace Fotoaparát.

Zde už jen stačí přepínačem deaktivovat funkci Sdílení z aplikace Fotoaparát.

Výše uvedeným způsobem tedy kompletně zamezíte tomu, aby bylo možné ve Fotoaparátu přepnout ukládání fotek a videí do sdílené knihovny. Pokud byste chtěli ikonku pro ruční přepnutí ve Fotoaparátu ponechat, tak ponechte funkci aktivní a níže klepnutím zaškrtněte možnost Sdílet ručně a deaktivujte Sdílet, když jsem doma. Tímto zajistíte, že se nebude automaticky nastavovat ukládání do sdílené knihovny v případě, že okolo vás budou ostatní účastníci, nebo když budete doma.