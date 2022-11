Apple přichází s novinkami pro bezpečnostní experty. Má pro ně speciální iPhony, zbrusu nový web a lepší odezvu

Apple, potažmo jeho zařízení a operační systémy, patří k nejbezpečnějším na světě, což nám je pravidelně dokazováno. V novém iOS 16 přišel například kalifornský gigant s Režimem blokování, který má z iPhonu udělat nedobytný hrad a zajistit kompletní ochranu před všemožnými hrozbami. Když Apple v létě na WWDC22 tento režim představil, zmínil se také o tom, že má do budoucna v plánu vylepšit svůj program hledání bezpečnostních chyb v systémech. Tohle slovo bylo dodrženo, jelikož včera došlo ke spuštění Apple Security Research, speciálního webu s blogem, který slouží jakožto jakési středisko pro výzkumníky a vývojáře.

Součástí blogu je článek, ve kterém Apple informuje o veškerých novinkách a mimo jiné se zmiňuje o tom, že jeho prvotřídní bezpečnostní funkce chrání více než 1.8 miliard aktivních zařízení po celém světě. Kromě toho se chlubí tím, že za posledních dva a půl roku vyplatil bezpečnostním výzkumníkům přes 20 milionů dolarů. Průměrná výplata dosahovala 40 tisíc dolarů a rovnou dvacet výplat přesáhlo hodnotu 100 tisíc dolarů, což z tohoto programu dělá nejrychleji rostoucí program odměn v historii průmyslu. Co se týče vylepšení, tak Apple zmiňuje především rychlejší řešení všech zaslaných hlášení. Zatímco donedávna trvalo Applu posouzení až dva týdny, tak nově je schopen hlášení řešit do šesti dnů, a to hlavně díky posílení týmu. Navíc k tomu je o mnoho jednodušší také nahlašování chyb, které lze provést přímo skrze nový web a následně sledovat aktualizace v reálném čase – stačí se přihlásit pomocí Apple ID. Kompletní článek najdete zde.

Výše zmíněný článek však není na blogu jediný. Najdete zde ještě první technologický článek, ve kterém Apple hovoří o důležitých bezpečnostních vylepšeních paměti XNU, tedy kernelu iPhonu, iPadu a Macu. Kompletní článek na tohle téma si můžete přečíst zde. Kromě výše zmíněného Apple spouští také možnost zaslání přihlášek pro získání tzv. Security Research Device, což je speciální iPhone upravený přesně pro bezpečnostní výzkum. Díky němu se tak mohou výzkumníci ponořit ještě hlouběji do hledání všemožných chyb a zvýšit svou efektivitu. V neposlední řadě najdete na novém webu Apple Security Research také část, skrze kterou lze zobrazit volná místa v Applu na bezpečnostních pozicích. Úplně dole pak nechybí ani další užitečné odkazy pro vývojáře, skrze které se mohou dostat k potřebným zdrojům a technické dokumentaci Apple Platform Security Guide a případně kontaktovat podporu Apple.