Bluetooth obsahuje roky bezpečnostní chyby! V ohrožení jsou takřka všichni

Ne každý technologická chyba se podaří odhalit krátce po jejim vzniku. Krásným příkladem může být i nynější objev bezpečnostních expertů z Eurecomu, kteří nalezli ve standardu Bluetooth hned několik závažných, ale hlavně poměrně složitě opravitelných bezpečnostních chyb. Už tato sama o sobě zarážející skutečnost má přitom ještě slušné vyvrcholení – chyby se totiž týkají již verze 4.2, která vyšla v prosinci 2014, a ovlivňují i nejnovější Bluetooth 5.4 vydaný v únoru 2023, stejně jako veškeré verze Bluetooth vydané v tomto období.

Podle bezpečnostních expertů se všechny chyby točí kolem prolomení soukromí Bluetooth komunikace a tedy kolem potenciálního ohrožení současné i budoucí výměny dat. Využití chyby totiž narušuje způsob, jakým Bluetooth vytváří bezpečnostní klíče pro šifrování dat. Útočník, který je v dosahu Bluetooth komunikace, je pak schopen tuto komunikaci „odchytit“ a následně v krajním případě až s přenášenými daty manipulovat. Zneužití chyby v Bluetooth sice není jednoduché, nicméně už jen to, že tato možnost existuje, není v žádném případě dobrou zprávou – tím spíš, když například kombinaci Bluetooth a WIFi využívá pro přenos dat i Apple AirDrop. Určitým pozitivem je sice fakt, že by měl být problém opravitelný pomocí zavedení několika bezpečnostních novinek, o jednoduchou věc se však jednat nebude a co víc, bude samozřejmě třeba aktualizace. Ne každý přitom bezpečnostní updaty instaluje. Chyba tu proto s námi bude zřejmě ještě mnoho dalších let.