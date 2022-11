Nejnovější operační systém pro jablečné počítače v podobě macOS Ventura přináší mnoho skvělých novinek a vychytávek, které stojí za to. Mezi jednu z velkých novinek patří rozhodně přidání aplikace Počasí, díky které se uživatelé mohou dozvědět informace o počasí také z pohodlí jejich Macu, bez nutnosti instalace aplikace třetí strany. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů v Počasí z macOS Ventura, které byste měli znát.

Přidání místa do oblíbených

Co se týče ovládání nové aplikace Počasí, tak vám nejspíše bude chvíli trvat, než přijdete na nějaké základní věci. Mezi jednu z nich patří také přidání vybraného místa do oblíbených. Sice se jedná o jednoduchý postup, avšak některým uživatelům nemusí být hned jasný. Konkrétně stačí, abyste vpravo nahoře klepnuli do vyhledávacího pole, kde konkrétní místo vyhledejte a klepněte na něj. Jakmile se o něm zobrazí informace, tak nalevo od vyhledávacího pole klepněte na tlačítko +.