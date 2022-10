5 tipů ve Zprávách z macOS Ventura, které se vám budou hodit

Před několika dny Apple konečně, po týdnech čekání kvůli odložení, vydal macOS Ventura pro veřejnost. Pokud tedy vlastníte podporovaný Mac z roku 2017 nebo novější, tak se ihned můžete pustit do aktualizace, abyste ihned mohli využít nejnovější funkce. Na našem magazínu se samozřejmě všem novinkám z vydaných systémů věnujeme a rozhodně dál věnovat budeme, jelikož jich je více než dost. V tomto článku se konkrétně podíváme na 5 tipů ve Zprávách z macOS Ventura, které se vám určitě budou někdy hodit. Tak pojďme rovnou na věc!

Obnova odstraněných konverzací a zpráv

Dost možná už jste se někdy ocitli v situaci, kdy se vám podařilo nechtěně odstranit nějakou zprávu, popřípadě nedejbože celou konverzaci. Zatímco ve starších verzích macOS byste tento krok neměli jak odvolat, tak v macOS Ventura se všechny smazané zprávy a konverzace prvně na dobu 30 dní přesunou do sekce Nedávno smazané, stejně jako to platí v aplikaci Fotky. Pokud byste tedy chtěli nějaké smazané zprávy nebo konverzace obnovit, stačí přejít do Zpráv, kde pak v horní liště klepněte na Zobrazení → Nedávno smazané. Tímto se otevře rozhraní, kde už stačí zprávy obnovit, anebo naopak ihned smazat.