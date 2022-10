Kdo nestreamuje, jako by nebyl. Možná se ale okrádáme o zážitek

Komerční sdělení: Streamování hudby a videa je dnes obrovský a navíc stále sílící trend. Řada z nás ale možností, které nám moderní technologie poskytují, zdaleka nevyužívá naplno. Podceňujeme totiž kvalitu zařízení, na kterých si muziku či filmy online přehráváme.

S masivním rozšířením chytrých zařízení došlo i k prudkému rozvoji streamingu, tedy poslechu hudby a sledování videí či filmů přes internet. Třeba hudební průmysl díky streamovacím platformám narostl na hodnotu 26 miliard dolarů, což je nejvíc od začátku 90. let minulého století, kdy se data začala sbírat. A pro zajímavost, z příjmu hudebníků tvoří právě tyto platformy absolutně největší část. Podle BBC je to celých 65 procent. Devatenáct procent tržeb je za prodej CD a vinylů, za stahování pak čtyři. Zbývajících 11 procent příjmů je z licenčních poplatků za poskytování hudby do filmů, televizních pořadů a reklam. Svět pohyblivých obrazů samozřejmě nezaostává, statistiky ukazují, že popularita platforem jako je Netflix, HBO Max, Disney Plus nebo třeba Amazon Prime Video roste.

Vestavěné reproduktory kvalitu neposkytnou

S tímhle vývojem je ale spojený i určitý problém, možná spíše nešvar. V důsledku toho, že pro streaming lze využít téměř jakýkoli chytrý telefon nebo počítač, tak v mnoha případech také posloucháme či sledujeme na doslova jakýchkoli sluchátkách, obyčejných bluetooth reproduktorech nebo obrazovkách. A to je bezpochyby přinejmenším škoda. Puristé, a jistě nejen oni, by však spíše řekli, že to je svého druhu zločin.

Pokud totiž chceme dosáhnout co největší autenticity reálného zvuku či obrazu toho, co posloucháme, resp. sledujeme, pak k tomu také musíme mít odpovídající vybavení. Vestavěné miniaturní reproduktory nám jednoduše vysokou kvality a hlasitost zvuku poskytnout nemohou. Nejinak je tomu u běžných monitorů atd.

Výše uvedené platí tím spíš, že doba, kdy byl streaming synonymem nižší kvality zvuku, je dávno pryč. Některé služby už dnes nabízejí kvalitu opravdu vysokou, například hudební platforma Tidal. Mimochodem, srovnání současného giganta Spotify s Tidalem může být prvním krokem na vaší cestě k co nejvyšší zvukové kvalitě.

Výrobci nabízejí speciální přístroje

Je zřejmé, že renomovaní výrobci skutečných audio a cinema zařízení jsou si aktuálních trendů moc dobře vědomi, a tak v jejich nabídce najdeme širokou škálu řešení pro maximální zážitek. Jsou to mimo jiné speciální přístroje pro streaming hudby s nejkvalitnějšími dostupnými součástkami určenými pro převod digitální podoby zvuku z internetu do formy, které rozumí reproduktory.

Například firma Sonos nabízí řešení pro prostorový zvuk a zároveň pro bezproblémové streamování hifi. Soundbar Sonos Arc umožní streamovat hudbu jednoduše z chytrých zařízení, protože má jak wifi, tak i LAN pro připojení k internetu. S televizorem ho lze spojit přes HDMI Arc, případně optický kabel.

Arc poskytuje plnohodnotné dolby atmos s dokoupitelnými zadními reproduktory a také možnost připojení až dvou subwooferů. Díky jedenácti vysoce výkonným reproduktorům pro celé zvukové spektrum je možné ho namontovat na zeď nebo umístit na nábytek. Soundbar vytváří pět horizontálních kanálů, které roznesou zvuk po místnosti do více směrů ve správný okamžik tak, aby vytvořil prostorový zvuk.

Do světa streamování hudby ve vysokém rozlišení vás může uvést třeba i hifi zesilovač Powernode značky Bluesound, který kombinuje komponenty audiofilní třídy se schopností multiroom přehrávání hudby, s jeho pomocí tedy budete moci streamovat hudbu po celém bytě nebo domě. To ale není všechno, jeho možnosti jsou opravdu široké, například ho budete moci využít pro sestavení domácího kina s prostorovým zvukem. Navíc podle výrobce disponuje dostatečnou rezervou ve výkonu pro cokoli, co může budoucnost technologií přinést. Proto může být součástí vaší poslechové místnosti dlouhé roky nebo dekády.

Sloupové, regálové nebo bezdrátové

K Bluesound pak připojíte například sloupové nebo regálové reproduktory oblíbené jihoanglické značky KEF, konkrétně KEF Q550 nebo KEF Q350. Ale nejen ty, ke zvážení jsou pochopitelně i bezdrátové reproduktory, například luxusní Devialet Phantom II 98 dB, který kombinuje analogové i digitální technologie s prvotřídním zvukovým výkonem a jehož výrobce slibuje zvuk bez jakéhokoli přesycení, zkreslení či šumů na pozadí. I z vašeho chytrého telefonu tak můžete poslouchat hudbu v kvalitě téměř profesionálních systémů.

A zapomenout nemůžeme na variantu bezdrátového reproduktorového systému all-in-one, opět značky KEF, model LSX II, který také umožňuje pohodlné ovládání z chytrých telefonů nebo tabletů. Zároveň už disponuje i konektorem HDMI pro ještě snadnější připojení s TV. Především ale nabízí nejvyšší kvalitu zvuku ve své velikosti se streamováním až 24 bit/384 kHz, takže se oné žádoucí zvukové autenticitě, zmíněné v úvodu článku, blíží opravdu hodně. S jeho pomocí je možné snadno streamovat cokoli, včetně AirPlay 2, Chromecast, Spotify a Tidalu, nebo ho připojit k notebooku, televizi a mnoha dalším zařízením.

Nechte si poradit

