Poslechněte si nejikoničtější zvuky iPhonů všech dob

Patříte mezi ty, kdo toho po vybalení v iPhonu příliš nemění, pročež vám přednastavené zvuky Applu vyhovují nebo raději volíte jinou variantu ve snaze se odlišit od ostatních? Ať je tomu u vás tak či onak, lze jistě říci, že přinejmenším některé ze zvuků iPhonu vstoupily do našich myslí a staly se fenoménem, čímž se mnoho jiných výrobců pochlubit nemůže. Zde je připomínka těch pravděpodobně nejikoničtějších.

Ve výčtu zvuků iPhonu, které bychom mohli zařadit do pomyslné síně slávy, logicky nemohou chybět právě některé z defaultních vyzváněcích zvuků Applu. Zde vyniká příjemná a poměrně neutrálně působící Marimba, jež je spojena se samotnými počátky existence jablečných telefonů a dále pak Znělka, tedy zvuk jež mezi výchozími Marimbu nahradil trochu pestřejším a zvukově čistším způsobem.

Když už jsme u těch melodických bicích nástrojů, nelze opomenout ani Xylofon, který stále svým osobitě hravým stylem zaznívá z kapes mnoha majitelů iPhonu. Velké oblibě se pro svou neagresivnost ale zároveň zřetelnost těší také Hedvábí, zatímco pro příznivce úderného a pulzujícího rytmu představuje ideální volbu perkusní Timba.

Vynechat typický zvuk odeslaných zpráv by bylo takřka nemyslitelné. Ten nejednou zaznívá v prostorách kaváren i tichu mezi výkladem vyučujících v učebnách u těch, jež zapomněli na tichý režim. Chcete-li být pozitivně naladěni pokaždé, když vám někdo zavolá, postará se o to Brnkání. Rytmický zvuk úderů do strun nabitý energií rozhodně takto působí, pročež nemůže zůstat nezmíněn.

Existují však důležité okamžiky, pro které bychom těžko našli lepší zvuk než Poplach. Tento poměrně agresivní a disharmonický vzorek je přesně tím, co probere ze spánku i nejnáruživějšího spáče. Velmi harmonicky naopak působí Povznesení, tato sekvence akordů má až uklidňující vliv, pročež ani tu nesmíme zapomenout jmenovat. Naše nahlédnutí do světa ikonických zvuků iPhonu uzavírají prosté a skutečně notoricky známé Tři tóny. Nevylekají, neurazí, zkrátka jen dobře informují.

Následující video demonstruje dnešní výběr zábavným způsobem accapella v podání jihokorejských MayTree.