Apple nestíhá, nové MacBooky Pro představí až příští rok

Zdá se, že letošní rok je z hlediska Apple produktů takřka uzavřen. Zatímco ještě před pár týdny se totiž čile spekulovalo nad tím, kdy kalifornský gigant rozešle pozvánky na svou poslední letošní Keynote věnovanou Macům, nyní se zdá být čím dál tím pravděpodobnější, že se tak nestane. Tuto skutečnost nyní potvrdil i další, v minulosti velmi věrohodný zdroj.

Podle zpráv leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou yeux1122, který se v minulosti svými předpovědmi trefil již několikrát přímo do černého, má Apple nové MacBooky Pro 14“ a 16“ stále rozpracované a přestože je již víceméně u konce, vzhledem k pokročilému datu a dosud nulové výrobě se rozhodl netlačit na pilu a představení novinek přesunout z plánovaného konce letoška na začátek roku příštího. Díky tomu získá alespoň více času na co nejlepší doladění produktů a následné naskladnění dostatečného počtu kusů, díky čemuž by tak neměly být novinky nedostatkovým zbožím, jak tomu bylo v minulosti hned několikrát.

Co vše nové 14“ a 16“ MacBooky Pro přinesou sice leaker neprozradil, v kuloárech se však šušká o tom, že příliš mnoho upgradů očekávat nelze. Tím nejvýraznějším a suverénně nejzajímavějším bude určitě nasazení nových čipsetů M2 Pro a M2 Max, které budou doplněny výrazně rychlejší RAM pamětí. Zda se dočkáme i lepších displejů, reproduktorů, mikrofonů, výdrže a tak podobně jsme se nicméně z dosavadních úniků nedozvěděli a je otázkou, zda je vůbec možné s něčím takovým poté, co byla tato modelová řada představena teprve loni, počítat. Vše nicméně ukáže stejně (nejspíš) až příští rok.

