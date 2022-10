Nové MacBooky Pro dostanou superrychlou RAM paměť

Přestože se nové MacBooky Pro 14“ a 16“ podle dostupných informací mohou představit ještě do konce letoška, pravdou je, že o nich v současnosti poměrně překvapivě až tolik nevíme. De facto jedinými informacemi, které byly doposud k dispozici, jsou to, že mají tyto notebooky sdílet stejný design s loňskou generací a disponovat čipy M2 Pro a M2 Max. A díky novým informacím spolehlivého zdroje portálu MacRumors víme opět o něco víc.

Zdroj výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že se Apple chystá u nové generace jeho high-endových MacBooků Poměrně brutálně zvýšit rychlost RAM paměti. Nasadit totiž má nejnovější paměťové čipy Samsungu typu LPDDR5X, které mají být až o 33 % rychlejší než tomu je v případě nynějších modelů, což by mělo znamenat zrychlení o 100 GB/s u čipů Pro a o 200 GB/s. u čipů Max. Díky rychlejší RAM by tak měla být rychlejší a tedy i efektivnější celková práce se stroji, byť je třeba jedním dechem dodat, že se bavíme o vylepšení, které pocítí skutečně jen uživatelé, kteří jsou schopní na maximum vytížit už nynější MacBooky Pro. Běžní jablíčkáři tento benefit ocení jen stěží, což je však vzhledem k cenovce high-endových MacBooků Pro do jisté míry pochopitelné.

