Unikla část technických specifikací iPhonů 15 (Pro)! V lecčem nepřekvapí

Přestože se nová generace iPhonů prodává teprve necelý měsíc, zraky některých jablíčkářů se začínají pomalu možná i vzhledem k neinovativnosti řady 14 (Pro) upínat k příštímu roku a představení iPhonů 15 (Pro). Tříletý designový cyklus totiž bude za námi a před námi by tedy mělo být představení nového vzhledu, se kterým se zpravidla pojí i nasazení nových hardwarových řešení. Právě na to, co by měl iPhone 15 Pro přinést, se nyní zaměřili velmi dobře informovaní analytici z TrendForce, kteří dali dohromady díky svým kontaktům z dodavatelského řetězce pár víceméně jistých upgradů.

Analytici z TrendForce jsou přesvědčeni konkrétně o tom, že Apple i v příštím roce představí čtyři iPhony, přičemž dva budou základní a dva Pro. Vyšší řada Pro pak dostane stejně jako v letošním roce novější procesor, zatímco nižší řada 15 jen čipset použitý v letošním roce – tedy A16 Bionic. Řada 15 Pro nabídne dále kromě výkonnějšího čipsetu i 8 GB RAM paměti, což je o 2 GB více než kolik nabízí řada Pro nyní. iPhony 15 však zůstanou na nynějších 6 GB, což by mohlo být teoreticky z hlediska náročnosti aplikací i systému do budoucna do jisté míry limitující. V čem se však nové iPhony lišit nebudou, je port – všechny totiž budou vybaveny USB-C. Stejné budou ale i 5G modemy, které má i nadále ovládat dodávat Qualcomm.

Poměrně brutálního upgradu se má dočkat fotoaparát a to zejména z hlediska přibližovacích schopností. Díky nasazení periskopického typu objektivu si má totiž novinka polepšit se současného trojnásobného optického zoomu na desetinásobný zoom, díky čemuž bude z hlediska přibližování daleko využitelnější než je tomu nyní. Dá se navíc předpokládat, že se Apple pokusí o určité kombinace optického a digitálního zoomu, z čehož vznikne hybrid s přiblížením ještě větším. Bohužel, teleobjektiv bude však i nadále jen doménou řady Pro. U iPhonů 15 si tedy bude třeba vystačit stále jen se širokoúhlým a ultraširokoúhlým objektivem.

