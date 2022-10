iPhone 14 (Plus) se dočkal nových servisních možností. Opravy jsou nově o dost jednodušší

Začátkem září jsme se dočkali představení nové řady iPhone 14 (Pro), která na sebe opět upoutala nemalou pozornost. Pravdou ale je, že se drtivá většina jablíčkářů zaměřila zejména na modely Pro, zatímco základní verze zůstaly víceméně bez povšimnutí. Není se ani čemu divit. Nová „Pročka“ totiž přinášejí řadu zajímavých změn, počínaje odstraněním horního výřezu, až po nový 48Mpx fotoaparát. iPhone 14 (Plus) už ale takové štěstí neměl. U toho jen Apple lehce překvapil zrušením kompaktního modelu mini, který byl nově nahrazen větším 6,7“ iPhonem 14 Plus. Zásadní parametry se ale spíše nezměnily.

I přesto však iPhone 14 a iPhone 14 Plus přinášejí poměrně zásadní novinku, o které se téměř ani nemluví. Přinášejí totiž revoluci z hlediska servisních možností. Apple u těchto dvou modelů přišel s velice neočekávanou změnou ve prospěch samotných uživatelů, kdy výrazně zjednodušil jejich opravy. Z toho mohou benefitovat jak domácí kutilové, tak i klasické servisy.

Konečně lze servisovat skleněná záda

Pro zkušené opraváře iPhone nepředstavuje zase tak velkou výzvu. Například baterie či displej jsou poměrně dobře přístupné a lze je snadno vyměnit, pokud má člověk dostatek zkušeností, znalostí a patřičné nástroje. Už roky je ale problém se skleněnými zády iPhonu, které Apple používá od příchodu iPhonu 8, kdy je nasadil z poměrně prostého důvodu. Reagoval tak na rostoucí trend bezdrátového nabíjení skrze standard Qi. Bohužel to s sebou přineslo i obrovskou nepříjemnost. Zadní sklo totiž nelze jednoduše oddělit od rámu zařízení.

V takovém případě se jako řešení nabízí speciální laser, který dokáže oddělit lepidlo a zpřístupnit tak záda zařízení. Jenže to bohužel není všechno. Zároveň je totiž nutné sklo kompletně rozbít a postupně oddělit od rámu, což je nejen zbytečně zdlouhavé, ale zároveň i nebezpečné. Navíc se i přesto jedná o poměrně nákladný způsob. Následně se ještě nabízí jedna metoda – dražší oprava přímo od Applu. To už je ale počínaje iPhony 14 (Plus) minulostí.

Zadní sklo je konečně možné oddělit úplně stejně jako displej. Stačí tedy odšroubovat dva šroubky na spodní straně, nahřát záda a poté je oddělit od telefonu, k němuž je zadní sklo přilepeno a přicvaknuto kovovými plíšky. Díky tomu je celá oprava mnohem rychlejší, a především levnější. Konkrétně vás může vyjít až 3x levněji než u ostatních modelů. U možnosti jednoduché opravy skleněných zad to ale ještě nekončí. Apple totiž udělal další změnu. Zatímco u starších generací jste po odejmutí displeje viděli do útrob zařízení, nyní pod ním uvidíte jen kovový plát. Komponenty jsou nyní naopak přístupné ze zadní části, což opět přináší mnoho dalších benefitů a znatelně to zjednodušuje opravy jako takové.

Jak opravit iPhone

