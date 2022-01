Konec jedné velké éry: Apple končí s opravami posledního MacBooku s CD mechanikou

Pomyslná tečka za jednou dlouhou érou. Tak přesně takto lze s trochou nadsázky hodnotit čerstvý krok Applu ve formě rozhodnutí zařadit v brzké době na seznam zastaralých produktů 13”MacBook Pro z roku 2012, který jakožto vůbec poslední MacBook disponoval klasickou CD mechanikou. Éra CD bude tedy tímto krokem ze strany Applu zapomenuta.

Stroj, který přestane již 31. ledna dostávat technickou podporu ze strany Applu ve formě skladových dílů v autorizovaných servisech, si odbyl svou premiéru konkrétně v červnu 2012 s tím, že v nabídce Applu zůstal až do října 2016 coby levnější varianta tenčího 13” MacBooku Pro s Retina displejem bez mechaniky. V roce 2016 pak odstartoval Apple novou designovou éru jeho MacBooků a to konkrétně ve formě představení prvních modelů jen s USB-C porty, nesvítícím logem či motýlkovou klávesnicí. Poměrně zajímavé je nicméně to, že softwarovou podporu měl MacBook z roku 2012 až do roku 2020 a tedy macOS Big Sur.

Hardwarovou podporu v autorizovaných servisech ztrácí Apple produkty minimálně po pěti letech od skončení jejich výroby s tím, že Apple relativně rád tuto lhůtu natahuje dle toho, jak má zrovna k dispozici náhradní díly. Zároveň je třeba říci, že ačkoliv 31. ledna oficiálně hardwarová podpora stroje končí, faktem je, že opravitelný zřejmě ještě nějakou chvíli bude – tedy minimálně s trochou štěstí. Autorizované servisy totiž mohou ještě nějakými díly pro stroje ještě mít skladem, takže opravy budou schopné provést i po výše zmíněném datu. Spoléhat na to ale nelze, takže pokud máte tohoto stařečka ještě doma a přemýšlíte nad jeho servisováním, nyní je ideální chvíle.