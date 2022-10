iOS 16.1 zcela vyřadil z provozu klíčovou aplikaci pro mnoho Čechů!

Čeští jablíčkáři by si měli instalaci iOS 16.1 dobře rozmyslet. Pokud totiž využívají aplikaci Tečka pro prokazování se testy či očkováním proti onemocnění COVID-19, což jsou věci, které v mnoha zahraničních zemích stále vyžadují například od turistů cestujících na dovolenou, vyřadí jim jí tato aktualizace z provozu.

V posledních dnech nám nezávisle na sobě napsalo hned několik našich čtenářů to, že jim zničehonic přestala fungovat aplikace Tečka (konkrétně v ní svítí přidaná osoba červeně a nejsou u ní vidět certifikáty, přestože je má), přičemž stejnou věc jsme zaznamenali po přechodu na iOS 16.1 i my v redakci. Jeden z našich čtenářů pak dokonce již stihl kontaktovat technickou podporu aplikace Tečka spadající pod Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, která mu na dotaz ohledně funkčnosti odpověděla následující:

„Pro aplikaci Tečka a Čtečka je verze operačního systému iOS 16.1 pro telefony iPhone prozatím nepodporovaná.“

Z odpovědi tedy sice jasně vyplývá, že se na opětovném zprovoznění Tečky v současnosti pracuje, jelikož je nepodporovaná jen prozatím, kdy se však vše opět zprovozní jasné už bohužel není. Pokud tedy vyrážíte do zahraničí do míst, kde bude třeba se prokázat platným očkováním či testem, po aktualizaci na iOS 16.1 na Tečku nespoléhejte a využijte buď raději vytištěná potvrzení, nebo možnost implementovat certifikáty přímo do Wallet přes aplikaci Zdraví.