Jak přidat očkovací certifikát do Zdraví a Apple Wallet je otázka, kterou si kladlo mnoho uživatelů iPhonů. Pokud jste se doposud chtěli prokázat očkovacím certifikátem, tak jste k tomu museli využít tuzemskou aplikaci Tečka. Přidání certifikátu do Zdraví a Apple Wallet prozatím nebylo k dispozici, i když jsme tak nějak věděli, že podpora přijde. Dobrou zprávou je, že jsme se nemýlili a po vydání aktualizace iOS 15.4 došlo ke zpřístupnění této možnosti. Svůj očkovací certifikát si tak nesmírně jednoduše, pomocí pár klepnutí, můžete přidat do Zdraví a Apple Wallet.

Jak přidat očkovací certifikát do Zdraví a Apple Wallet

Zmíněná aplikace Tečka samozřejmě funguje jednoduše a prakticky bezproblémově, když ale Apple představí své vlastní řešení, tak je ve většině případech elegantnější a hlavně jednodušší na použití. Navíc k tomu, co si budeme nalhávat, rozhodně je více stylovější svůj očkovací certifikát na iPhonu ukázat tak, že dvakrát stisknete tlačítko a v rámci rozhraní Apple Wallet jej najdete a předložíte. U Tečky je nutné odemknout iPhone, otevřít aplikaci a certifikát rozkliknout – zkrátka a jednoduše, zbytečně zdlouhavý postup. Pro přidání očkovacího certifikátu do Zdraví a Apple Wallet stačí pokračovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aplikace Tečka a vytvořili zde snímek obrazovky QR kódu s certifikátem. iPhone s Face ID: stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti; iPhone s Touch ID: stiskněte boční tlačítko a tlačítko plochy.

a vytvořili zde Následně přejděte do nativní aplikace Fotky, kde si vytvořený snímek s QR kódem otevřete.

kde si Jakmile tak učiníte, tak na QR kódu krátkou chvíli podržte prst.

Poté dojde k načtení a ohraničení QR kódu. Zobrazí se možnost Otevřít v aplikaci Zdraví , na kterou klepněte.

, na kterou klepněte. Rázem se ocitnete v rozhraní aplikace Zdraví, kde si zkontrolujte údaje a klepněte na Přidat do Peněženky a Zdraví úplně dole.

a klepněte na úplně dole. Nakonec stačí, abyste akci potvrdili klepnutím na Pokračovat.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné do Zdraví a Apple Wallet přidat váš očkovací certifikát. V některých případech se můžete ocitnout v situaci, kdy se vám ke konci zobrazí hláška o tom, že nebylo možné certifikát přidat do Apple Wallet. Tato hláška je chybná a stačí ji jednoduše potvrdit – i přesto svůj certifikát v rámci Apple Wallet najdete, takže se není čeho obávat. Ve Zdraví pak svůj očkovací certifikát najdete v sekci Imunizace. Pro zobrazení certifikátu v Apple Wallet tedy stačí, abyste do ní přešli, stejně jako při využití Apple Pay, a poté na něj prstem klepnuli, čímž se ihned zobrazí. Certifikát je k dispozici v Apple Wallet i na Apple Watch. Elegantní, jednoduché a hlavně rychlé.