Apple Watch 8 v oceli (ne)dávají smysl, na kopytech je roznesl model Ultra

Když Apple v září představil nové Apple Watch Series 8 a Ultra, upřímně řečeno mě u druhého zmiňovaného modelu nepřekvapil jen technickými specifikacemi, ale taktéž cenou. Tu jsem totiž čekal i kvůli předešlým únikům jednak výš, ale hlavně trochu jinak postavenou oproti ostatním modelům Apple Watch, což se však nestalo. Prakticky ihned mě proto napadlo, že Apple do jisté míry modelem Ultra podřezává větev pod ocelovými Series 8 a tuto domněnku jsem si po pár týdnech s Apple Watch Ultra i víceméně potvrdil. Je tu sice pár háčků, ty však leckdo překoná.

Při pohledu do Apple Online Store, ale klidně i k jakémukoliv jinému autorizovanému prodejci zjistíte, že jak Apple Watch Ultra, tak Series 8 v ocelové variantě vychází na 24 990 Kč (budeme-li počítat u Series 8 s 45mm variantou, která je 49mm Apple Watch Ultra nejblíže). Přes stejnou cenu jsou však Ultra výrazně, ale opravdu výrazně papírově lepší. Na mysli teď přitom nemám větší displej, ale třeba odolnost podle normy MIL-STD 810H, dvojnásobný jas displeje, voděodolnost do 100 m, lepší reproduktory a mikrofon. dvoufrekvenční GPS či mnohem delší výdrž baterie (při běžném používání se nebojím z vlastní zkušenosti říci, že více než dvojnásobnou). Dále jsou tu pak prvky, které mají Watch Ultra navíc a které jsou zkrátka návykové jako například boční programovatelné tlačítko, přes které si můžete spustit řadu vybraných úkonů, nebo třeba možnost přepnutí displeje do červeného režimu, který je příjemný pro oči ve tmě.

Výrobní materiál těl Series 8 a Ultra nemá moc smysl srovnávat vzhledem k vysoké odolnosti oceli i titanu a totéž pak platí i o krytí displeje, pro které je využito křišťálové sklo, stejně jako třeba hmotnost, která je po pár dnech nerozeznatelná. Jediný háček je tedy ve výsledku design, který se u modelu Ultra nemusí líbit každému a upřímně řečeno, přesně tento pohled chápu. Ačkoliv totiž vypadají “Ultry” naživo daleko uhlazeněji než na produktových fotkách, pravdou je, že minimálně fakt, že jsou jen v jedné barvě není zkrátka úplně pozitivní. Když se ale člověk od designu oprostí, pokud mu to tedy alespoň trochu jde, vychází Apple Watch Ultra vzhledem ke svým technickým specifikacím v poměru k ceně zkrátka naprosto nepřekonatelně. I přesto jim ale analytici nepředpovídají přespříliš velké prodeje.

Proč o Apple Watch Ultra nebude v porovnání s ocelovými Series 8 až takový zájem, když mají lepší technické specifikace, je asi všem jasné – to kvůli designu. A právě to je extrémně zajímavé, jelikož se do jisté míry jedná o jakési zrcadlo jablíčkářů jako takových. Ti totiž byli vždy vnímáni jako uživatelé, kteří příliš na technické specifikace nehledí a dávají raději přednost líbivému designu, zatímco mnozí androiďáci RAM, procesory a další technické náležitosti vždy řešili až enormně a to klidně na úkor designu. A ačkoliv se v posledních letech zdálo, že se tento rozdíl začíná mazat a jablíčkáři dají na technické specifikace čím dál víc, nyní je zcela evidentní, že tomu tak není, protože “škaredé” Apple Watch Ultra na ruce prostě nechtějí i přesto, že jsou oproti ocelovým Series 8 zkrátka mnohem lepší koupí. A přesně proto bude extrémně zajímavé sledovat, jakým směrem se budou produkty Applu ubírat v následujících letech, jelikož jejich design musí chtě nechtě hrát i nadále prim, klidně i na úkor technických specifikací.

