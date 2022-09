Recenze Apple Watch 8: Pro někoho zklamání, pro jiného výhra

Recenze Apple Watch 8 byla na mém letošním seznamu článků, které chci pro náš magazín sepsat na vrchních příčkách. Apple Watch jako takové mám totiž moc rád a protože je používám již roky, užívám si pokaždé možnost vyzkoušet si jejich nejnovější generaci a mezi prvními běžnými lidmi na světě si na ní udělat určitý obrázek, i když není zrovna vždy úplně dobrý. A protože mi dělají právě Apple Watch 8 společnost již od minulého pátku, nastal nyní čas na jejich zhodnocení, které vám snad odpoví na všechny otázky ohledně funkčnosti a tak podobně. Pokud by tomu tak však nebylo, neváhejte se zeptat v komentářích. Pokud budu schopný odpovědět, rád vše dovysvětlím.

Starý, ale stále hezký design

Apple Watch Series 8 dorazily stejně jako v loňském roce ve 41 a 45mm velikostních variantách s mimořádně úzkým rámečkem kolem displeje. I díky němu je tak dle slov Applu zobrazovací plocha Series 8 o 20 % větší než je tomu v případě SE 2. Ty jsou sice dostupné “jen” ve 40 a 44mm, avšak zároveň disponují širšími rámečky kolem displeje, na což logicky doplácí. Poměrně překvapivě nicméně letos Apple nasadil jen čtyři barevné varianty, kdy si jsou navíc dvě velmi blízké. Řeč jen konkrétně o stříbrné a hvězdně bílé, kterou doplňuje inkoustová a červená, avšak to jen v hliníkové verzi. Ocelové Watch jsou pak obarveny klasicky do černé, stříbrné a zlaté varianty. Vraťme se ale ještě chvíli k hliníku. Ten totiž v loňském roce přišel o stříbrnou, ale zato byl obohacen o zelenou a modrou, které vypadaly dle mého vskutku dobře a které se i podle dostupných informací velmi slušně prodávaly. Jejich zaříznutí sice dává vzhledem k tomu, že modré ani zelené iPhony v řadě Pro nemáme a základní “čtrnáctky” s jedním modrým odstínem až tak velký prodejní potenciál nemají, na druhou stranu mě však vcelku překvapuje, že jsme se letos nedočkali ani žádné zajímavé náhrady ve formě fialové. Přeci jen, ta se letos objevila jak u základních iPhonů, tak i u řady 14 Pro, takže by její nasazení u Apple Watch dávalo smysl. Přijde mi to upřímně škoda, protože právě tyto experimenty Applu doposud dost vycházely a zamrzí, že jsme o ně byli letos ochuzeni.

Proč to všechno v předešlých řádcích píšu? To proto, že nový barevný odstín by byl ve výsledku alespoň určitým záchytným bodem pro obhajobu starého designu Apple Watch. Nic takového se však neděje a já si tak musím opět tak trochu povzdechnout nad tím, že tu opět máme Watch v designu, na který jsme léta zvyklí, protože ne, loňský upgrade za designovou změnu fakt neberu. Nechápejte mě prosím tak, že bych si rád u Applu mermomoci vydupal vyloženě jiný vzhled Apple Watch, ale byl bych rád, kdyby zkrátka hodinky po letech přišly vzhledově s něčím, co mě osloví a bude mi dávat tak nějak smysl. Nemusí to přitom být vyloženě změna tvaru šasi ze zaoblených hran na ostré. Bohatě by stačilo třeba další zvětšení hodinek na úroveň řady Ultra, větší zploštění displeje po stranách či zkrátka cokoliv, co by už tak trochu nudný design oživilo. Bohužel, tohle čekání se opět minimálně o rok protáhne.

Výkon, který neurazí ani nenadchne

Zatímco design jsem ještě tak nějak schopen pochopit, protože okoukanost se nerovná zastaralost, použití dva roky starého čipu se mi už chápe opravdu těžko. Neříkám, že chci v hodinkách dělo typu M1 Ultra, ale sakra, proč v nich mám mít čip, který dorazil už v Apple Watch 6 v roce 2020? Kdyby Apple Watch nepotřebovaly nikde zrychlit, neřekl bych ani popel, ale míst, kde je tlačí výkonnostně bota a nějaký ten boost by si zasloužily je bohužel v systému relativně dost. Ostatně, začít lze už samotným bootováním nebo chcete-li spouštěním systému. Vážně musím na start hodinek ve 20. letech 21. století čekat desítky vteřin? Omlouvám se, ale tohle fakt ne. Další věc je pak rychlost aplikací. Jejich spouštění a obecně využívání není určitě pomalé, ale přijde mi trochu úsměvné řešit každoročně to, že se mi u iPhonu o pikosekundu zrychlilo načtení Facebooku díky novému procesoru, zatímco zde nad načítáním aplikací – byť sebekratším – mávnout rukou. Už jen to, že tohle musím vůbec udělat, je přeci do nebe volající! Přitom Apple je na vývoj čipů hotový mág a rozhodně by pro něj nebylo složité přijít každoročně s něčím, co bude v hodinkách dávat větší a větší smysl. Jasně, nechtějme po něm zázraky typu +50 % výkonu každý rok, ale zároveň mi nepřijde úplně košér třetí rok omlouvat to, co mě štvalo u modelu z roku 2020.

Abych však jen nekritizoval a vy mě nepochopili špatně – předešlé řádky píšu z pohledu člověka, kterému za posledních šest let prošly rukama všechny modely Apple Watch a tedy má skutečně s čím srovnávat. Pohledem běžného uživatele, který si Series 8 kupuje coby první Apple Watch bych velmi pravděpodobně řekl, že jsou na tom výkonnostně velmi dobře, což taky jsou. Jsou tak na tom však již třetím rokem a to je zkrátka holý fakt. A ať chcete nebo ne, za tři roky i ten nejlepší čip zkrátka zestárne. Takže ano, svižné jsou hodinky dost, ale zkrátka jen tak, jak byly Series 6 a 7, protože jim čip nic víc nedovolí. Stačí to pro běžné používání a život? Ano. Je to to nejlepší, co si lze v současnosti představit? Ne. Obrázek o celé čipové situaci se tedy už udělejte sami.

Displej je krásný, avšak už druhým rokem

Do redakce nám na testy dorazily konkrétně 41mm hodinky, které se hodí spíš na menší mužskou ruku či pro ženy. Displej jako takový nicméně sdílí obě velikostní varianty stejný, byť samozřejmě s jinou plochou. Jemnost, rozlišení (poměrově k velikosti displeje) a veškeré ostatní vlastností jsou však zachovány, což ve výsledku nezaručuje jak je již u Apple Watch zvykem nic jiného než perfektní podívanou. Ano, displej letošní generace Watch je opět překrásný a upřímně jej považuji opět za to nejlepší, co lze v rámci smartwatch vůbec sehnat. Ostatně, co taky od OLEDu, který splňuje ty nejvyšší požadavky Applu očekávat, že ano. Bohužel, takto krásný displej je také už svým způsobem okoukaný, jelikož oproti loňsku Apple nepřišel s ničím, čím by jej vyšperkoval. Stejné jsou tedy rámečky, kontrast, rozlišení, ba dokonce i jas, což je věc, se kterou Apple třeba u iPhonů hýbe prakticky každý rok velmi solidně. Zde se však upgrade nekoná a to třeba ani u Always-on, který měl Apple v posledních letech u Apple Watch tendenci zesvětlovat, respektive rozjasňovat tak, aby byl lépe viditelný. Přiznám se, že je to za mě taktéž trochu zklamání, jelikož zrovna u displeje si dával Apple v posledních letech poměrně dost záležet. Však zavzpomínejte se mnou: Apple Watch 4 a zúžení rámečků se zaoblením jejich rohů, Apple Watch 5 a nasazení Always-on, Apple Watch 6 a rozjasnění Always-on, Apple Watch 7 a zúžení rámečků. Letos ale svět ostrouhal a je to škoda. Tedy, jak se to vezme. I zde totiž platí to, co jsem psal v závěru rozboru procesoru – tedy že displej jako takový je perfektní, ale inovovat je zkrátka třeba a naopak dívat se dva roky na stejný panel trochu nuda. I kdyby měl být tedy displej u Series 8 vylepšen jen nepatrně, stále by se jednalo o další důvod, proč třeba do upgradu jít. A takto bychom mohli pokračovat u Series 8 takřka donekonečna. Ale o tom až později.

Teploměr aneb něco, co osobně nechápu

Hlavní novinkou letošní generace Apple Watch je bezesporu senzor pro snímání tělesné teploty, o jehož vývoji se v souvislosti s Watch hovořilo v předešlých měsících, ba dokonce letech extrémně často. Musím však hned na úvod této části říci, že to, co světu Apple dodal je v mých očích poměrně velké zklamání a kdyby s tím Watch nikdy nedorazily, dokázal bych s tím bez problému žít. Jedná se totiž dle mého přesně o tu funkci, kterou využije jen relativně malé procento uživatelů a přesně proto se mi o ní jakožto o hlavní novince Apple Watch 8 skoro ani nechce mluvit.

Začnu hned na úvod tím, že pro měření tělesné teploty nevytvořil Apple dedikovanou aplikaci jako je tomu třeba v případě monitoringu tepové frekvence, EKG či okysličení krve, ale vše implementovat do Zdraví. To jinými slovy neznamená nic jiného než to, že pokud byste si chtěli tělesnou teplotu změřit kdykoliv během dne, máte smůlu, jelikož to zkrátka a dobře nejde. Jediná možnost, kdy hodinky nějakým způsobem měří tělesnou teplotu, je při vašem spánku v noci při aktivním režimu Spánek. Kámen úrazu je tedy asi všem jasný. Hodinky neslouží absolutně tak, jak svět předpokládal – tedy jako teploměr přidělaný neustále na všem zápěstí informující o tom, že vám naběhla teplota a asi jste nemocní, ale jsou jen jakýmsi doplňkem, který poskytne informace zpětně z noci, což mi přijde opravdu zvláštní. Pokud se totiž ráno vzbudím s teplotou, tak nějak bych očekával, že mi není úplně dobře a poznám to i bez grafu na hodinkách. V takové chvíli bych asi radši dostal možnost si hodinky na ruku po spánku nasadit a přes aplikaci mrknout, kolik že vlastně v danou chvíli mám. Nebavme se teď o tom, že podobné teploměry v konkurenčního hodinkách jsou nepřesné – bavíme s o produktech od Applu a od těch osobně zkrátka očekávám to, že nejsou jako ostatní.

Předešlými řádky se oslím můstkem dostáváme k dalšímu kamenu úrazu, kterým je fakt, že s hodinkami musíte pro využití teploměru spát, což je pro mě osobně extrémně nepříjemné. Moc dobře vím, že mnoho lidí s hodinkami spí a monitoruje si přes ně spánek, proti čemuž nic absolutně nemám. Štve mě ale trochu to, že abych Apple Watch využil naplno, musím dělat něco, co mě osobně doteď nedávalo sebemenší smysl, protože mě nezajímá, jak kvalitně jsem spal – přeci jen, když se ráno vzbudím odpočatý, tak nějak vím, že jsem spal dobře a naopak. Druhá věc je pak to, že výdrž Apple Watch není taková, aby člověk po aktivnějším dnu nemusel řešit to, že je před spánkem musím dát na nabíječku. Jasně, večer je spousta možností je chvíli odložit, nechat je nabít a pak je na zápěstí vrátit, ale já tohle zkrátka nemám rád a nemyslím si, že jsem sám. Fakt se mi nechce při sprchování dávat hodinky dolů, abych je trochu nabil, a pak si je zase dát na zápěstí, abych si mohl změřit spánek a teplotu. Proč mám tedy něco takového kvůli teploměru ve Watch podstupovat?

Co se týče věcí, které je teploměr u Apple Watch 8 schopen odhalit, tou nejpropagovanější je bezesporu ovulace u žen. Apple se ale pochlubil i tím, že dokáží upozornit na nemoci (byť zpětně), tělesné změny způsobené alkoholem a tak podobně. Zkrátka a dobře, určitá využitelnost zde určitě je, byť je relativně omezená právě kvůli tomu, jak Apple vše nastavil. A z už tak omezené funkce udělal Apple funkce ještě omezenější díky tomu, že vám začne zobrazovat data o vaší teplotě cituji přímo z Apple.com “přibližně po pěti nocích”. Háček je ale v tom, že nocí je asi třeba o poznání víc, protože mě osobně nestačilo pro vytvoření průměrné teploty zápěstí ani šest noci a co jsem tak četl na různých fórech na internetu, nejsem úplnou výjimkou. Abych však jen nehanil, je třeba říci, že třeba prsteny Oura potřebuje na vytvoření průměrné teploty uživatele zhruba měsíc, byť je na druhou stranu třeba dodat, že spát s prstenem je přeci jen trochu příjemnější než s hodinkami, tedy alespoň pro někoho.

Pokud vás zajímá přesnost teploměru, Apple uvádí maximální odchylku 0,1 °C. Ta sice vypadá na první pohled fajn, opět zde však narážíme na to, že je otázkou, jak moc z toho vlastně jásat. Standardní teplotu si hodinkami totiž zkrátka nezměříte, zpětně přesnost měření také zjišťovat nebudete, když vše probíhalo v době vašeho spánku a jediné dle mého skutečně smysluplné využití je zde tedy skutečně pro sledování ovulace, což je však pro nás muže dost škoda.

Zcela upřímně řečeno mě to, jak teploměr na Apple Watch dopadl extrémním způsobem mrzí, jelikož jsem si chtěl Series 8 koupit právě kvůli tomu, že si přes ně budu moci kdykoliv změřit teplotu a nebudu muset sahat po klasickém teploměru. To, co Apple předvedl, je však v mých očích paskvil, o kterém bych osobně nemluvil snad ano jako o samostatné novince, jako spíš o vylepšením pro monitoring spánku. A když se na to podívám tímto způsobem, přijde mi to zkrátka na největší novinku Apple Watch dost málo. Jak jsem však v předešlých řádcích hned několikrát zmiňoval, jedná se čistě o můj osobní pohled na věc a mé nastavení toho, jak Apple Watch používám. Pokud je tedy máte na to, abyste si jimi monitorovali naprosto vše, co jen jde, pak teploměr nějakým způsobem nejspíš oceníte. V takovém případě budu moc rád za to, když mi dáte v komentářích vědět, co vám přináší.

Mezinárodní roaming aneb ta pravá revoluce u Series 8

Zatímco senzor pro snímání tělesné teploty mi jako revoluce, ba dokonce skvělá novinka tak úplně nepřijde, podpora roamingu u LTE modelů je něco, co je dle mého skutečná pecka. Doteď totiž LTE Watch fungovaly jednoduše tak, že pokud jste v nich měli mobilní tarif a přejeli hranice, zkrátka mobilní připojení přestalo fungovat a z LTE verze se tak rázem staly non-LTE. To se ale nyní konečně mění, jelikož Apple konečně odemkl u Watch 8 možnost mezinárodního roamingu, na který jsme již léta zvyklí z mobilů. Pokud tedy nyní s hodinkami vyrazíte za hranice, automaticky se tam přepojí na síť partnerského operátora vašeho domácího, takže se dá s trochou nadsázky říci, že už ani v zahraničí nebude mobil potřeba. Jasně, i v tomto případě se bavíme o něčem, co je určeno jen pro určitou sortu uživatelů, ale myslím si, že pomyslná otevřenost této funkce je mnohem větší než právě teploměr. A upřímně, je skoro až divné, že Apple s něčím takovým přišel až nyní, když se jedná o věc, která uživatele štve de facto od Apple Watch 3 coby prvních LTE hodinek z jeho díly.

Výdrž baterie může leckomu stačit

Jestli se k něčemu fanoušci Apple Watch v souvislosti s letošní generací modlili, pak to byla bezesporu delší výdrž na baterii. Nic takového se sice nestalo, jelikož mi Series 8 při mém standardním dnu ve formě příjmu vyšších desítek notifikací, přijímání hovorů, kontrole mailů, ovládání HomeKitu či zhruba dvouhodinkové aktivitě měřené přes cvičení (byť s iPhonem v mé blízkosti, takže bez aktivní WiFi) s klidem od rána do večera s tím, že mi večer kolem 22. hodiny na Watch svítí ještě zhruba 20 % baterie. Není to sice žádné terno, na druhou stranu se však opravdu nemusím strachovat o to, že by mi měly každou minutou umřít a oživí je až nabití. Jasně, několikadenní výdrž by potěšila víc, ale když dávám denně večer na nabíječku iPhone, nemám problém vedle něj dát i Apple Watch, čímž se opět vracíme k tomu, že teploměr přes noc je pro mě osobně zkrátka nesmysl.

Co mě však příjemně překvapilo, byť je třeba jedním dechem dodat, že se jedná o funkci z watchOS 9 určenou pro Apple Watch 4 a novější, je nový režim nízké spotřeby, který dle slov Applu protáhne výdrž hodinek až na 36 hodin, avšak samozřejmě výměnou za některé funkce v čele s Always-on, snímáním tepové frekvence a tak podobně. Přiznám se, že zrovna Always-on na hodinkách mám opravdu rád, stejně jako rád mrknu na to, jak se mi měnil v průběhu procházky tep a tak podobně, takže vnímám tuto funkci skutečně jako okrajové řešení. Jedná se však bezesporu o řešení, které má něco do sebe a které dokáže výdrž boostnout velmi pěkně – v mém případě na nějakých 31 hodin standardního používání, což není rozhodně špatné. Navíc vím, že kdybych fungoval úsporněji – ať už z hlediska notifikací, tak aktivity a tak podobně -, dostanu se pravděpodobně minimálně na slibovaných 36 hodin a možná i o něco víc.

Další vylepšení

Zatímco při představení nových Watch Apple všude uváděl, že jsou osazeny Bluetoothem ve verzi 5.0, pravda je nakonec taková, že disponují modernějším Bluetoothem 5.3, který zajišťuje spojení s nižší energetickou zátěží, vyšší stabilitou, ale hlavně podporou LE, která umožňuje například streamování hudby ve vyšší kvalitě než je tomu nyní. V současnosti sice potenciál Bluetooth 5.3 tak úplně nevyužijete, jelikož podpora LE ve watchOS chybí, avšak podle některých spekulací se s jejím přidání do budoucna počítá zejména kvůli AirPods Pro 2, které se jej mají taktéž v budoucím firmwaru dočkat. Jakmile se tedy tak stane, hodinky by měly být schopné do sluchátek streamovat hudbu v podstatně vyšší kvalitě než toho jsou schopny nyní. Zní to super, co? O to víc zamrzí, že zrovna podobné upgrady jsou zvláštně odsunuty na druhou kolej, přestože mají potenciál být game-changery.

Apple na Keynote oznámil mimo jiné i to, že nové Apple Watch 8 umí rozpoznat autonehodu a na to konto vám zavolají pomoc v případě, že toho nejste sami například vinou zranění schopni. Detekce autonehod funguje díky přepracovanému gyroskopu a akcelerometru, který by měl být z hlediska snímání pohybu až čtyřikrát rychlejší než původní verze a díky tomu by tak měl být schopen celkově lépe detekovat nehody. Bohužel, lepší gyroskop ani akcelerometr nemáte jinak než při autonehodách šanci jakkoliv pocítit. Například probouzení Watch zvednutím zápěstí či obecně všechny činnosti závislé na akcelerometru a gyroskopu mi totiž přijdou u Series 8 naprosto stejně funkční jako u Series 7. Tím v žádném případě nechci Apple kritizovat, protože zrovna tyto funkce mi přijdou již dlouhé roky zvládnuté skvěle. Jen chci říci, že pokud od tohoto upgradu čekáte něco víc, nepolepšíte si, byť to ve výsledku nevadí.

Resumé

Přestože mohly vyznít předešlé řádky extrémně kriticky, ve výsledku je třeba objektivně říci, že jsou Apple Watch Series 8 zkrátka skvělé. Jen jsou holt skvělé víceméně stejně jako Series 7, skoro stejně skvělé jako Series 6 a troufnu si říci, že až tak daleko nejsou ani od Series 5. Pohledem člověka, který neřeší peníze a prahne po nových Apple Watch, nad Series 8 bych neváhal. Kdybych se však měl na vše podívat trochu pragmaticky, osobně bych raději sáhl po levnějších Series 7 (dokud budou), protože se dají sehnat o více než 3000 Kč levněji a upřímně řečeno, Series 8 o 3000 Kč lepší nejsou. Co se pak týče přechodu ze starších na novější Watch, Series 8 dávají smysl zejména majitelům starších modelů, maximálně pak majitelům Series 5 a 6 kvůli užším rámečkům či třeba senzoru pro okysličení krve. Teploměr je však v současném pojetí špatný vtip a moc dalších věcí, které stojí za zmínku vyjma mezinárodního roamingu není. Právě roaming je pak ve výsledku jediným prvkem, který má dle mého potenciál přimět k upgradu i majitele Apple Watch 7. Jak tedy sami vidíte, Series 8 smysl přeci jen mají, jen si jej člověk musí do jisté míry obhájit a nalézt sám v sobě. Snad bude tedy příští rok v tomto směru lepší.

