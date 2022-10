Pro správu e-mailových schránek můžete na iPhonu využít hned několik aplikací. Buď můžete využít nativní Mail, anebo sáhnout po jednom z hromady klientů třetích stran. Doposud každopádně platilo, že Mail je určený spíše pro obyčejné a nenáročné uživatele, kteří pouze chtějí mít přístup ke svému e-mailu a nic dalšího neřešit. Pokud jste tedy chtěli mít k dispozici další funkce, bylo nutné sáhnout po e-mailovém klientovi třetí strany. Nutno však zmínit, že v novém iOS 16 přidal Apple do nativního Mailu hned několik vymodlených funkcí, po kterých jablíčkáři dlouhou dobu volali, takže předchozí tvrzení už tak úplně nemusí být pravdivé.

Jak na iPhone nastavit opětovné připomenutí e-mailu

Na našem magazínu se samozřejmě všem novinkám nejen z Mailu věnujeme, abyste je mohli co nejdříve začít využívat. Už jsme si ukázali například to, jak můžete zrušit odeslání e-mailu, popřípadě jak jeho odeslání naplánovat. Tím to ale nekončí, jelikož přibyla také možnost pro opětovné připomenutí e-mailu. Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste otevřeli nějaký e-mail, ale zrovna jste neměli úplně čas na to mu věnovat dostatek pozornosti. Zatímco ve starších verzích iOS byste na něj nejspíše zapomněli, tak v iOS 16 si můžete nastavit, aby se vám e-mail znovu připomenul v určité době. Stačí postupovat následovně:

Prvně na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Mail.

Jakmile tak učiníte, tak si v seznamu příchozích e-mailů najděte ten, který chcete připomenout.

Následně po tomto e-mailu přejeďte prstem zleva doprava.

Objeví se možnosti, ze kterých klepnutím vyberte Později.

Nakonec už jen stačí, abyste si v menu vybrali, kdy se má e-mail připomenout.

Výše uvedeným postupem je tedy možné nastavit opětovné připomenutí e-mailu na iPhonu v nativní aplikaci Mail. Díky tomu už se nestane, že na něj zapomenete. Jakmile na možnost Později klepnete, tak si můžete vybrat ze tří předpřipravených možností připomenutí, a to za hodinu, dnes večer nebo zítra. Klepnout však můžete také na Připomenout později…, kde si pak můžete nastavit přesný čas a den, kdy má k opětovnému připomenutí dojít. Po nastavení zde nezapomeňte vpravo nahoře klepnout na tlačítko Hotovo.