Pokud chcete na vašem iPhonu či jiném Apple produktu spravovat e-mailové schránky, můžete k tomu využít nativní aplikaci Mail. Pokud byste ale chtěli propracovanějšího klienta s lepšími funkcemi, tak nejlépe uděláte, když sáhnete po nějaké alternativě. Dobrou zprávou každopádně je, že se Apple snaží nativní Mail neustále vylepšovat a přichází s novými funkcemi, díky kterým má o mnoho méně uživatelů potřebu přecházet na alternativy. Hned několika novinek a vychytávek jsme se pak dočkali v rámci nového systému iOS 16, pojďme se proto společně na další z nich podívat.

Jak na iPhone zrušit odeslání e-mailu

Mezi jednu z nových funkcí, které jsou k dispozici v Mailu, patří možnost pro zrušení odeslání e-mailu. To znamená, že když odešlete nějaký e-mail, tak máte ještě několik sekund čas na to, abyste si to rozmysleli a případně odeslání zrušili. Vhod přijde tato funkce například tehdy, když si po odeslání e-mailu uvědomíte, že jste například nepřipojili přílohu, nepřidali příjemce do kopie nebo třeba udělali nějakou chybu. Konkurenční e-mailoví klienti nabízí zrušení odeslání e-mailu již opravdu dlouhou dobu, takže už v případě Mailu rozhodně bylo načase. Pro zrušení odeslání v Mailu tedy pokračujte následovně:

Prvně na vašem iPhonu klasicky přejděte do aplikace Mail.

Jakmile tak učiníte, tak napište nový e-mail, anebo se přesuňte do odpovědi.

anebo se přesuňte do Nyní klasickým způsobem vyplňte všechny záležitosti a e-mail odešlete.

Pro zrušení odeslání stačí ve spodní části obrazovky klepnout na Zrušit odeslání.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 v Mailu zrušit odeslání e-mailu. Ve výchozím nastavení máte na zrušení odeslání e-mailu rovných 10 sekund, a pokud vám tato doba nedostačuje, můžete si ji ještě prodloužit. Stačí přejít do Nastavení → Mail → Lhůta pro zrušení odeslání. Je důležité zmínit, že zrušení odeslání e-mailu funguje v naprosto všech případech – po klepnutí na tlačítko pro odeslání totiž nedojde k odeslání e-mailu ihned, ale vyčká se na to, zdali si to klepnutím na Zrušit odeslání nerozmyslíte. Až jakmile uběhne lhůta pro zrušení odeslání, tak se e-mail reálně odešle.